Entrenamiento divertido del Granada a la espera del partido frente al Barcelona

JORGE DE LA CHICA-Foto: Granada CF-Villoslada

Pozo ya es oficialmente jugador del Mallorca. Esto es una aparente mala noticia. Primero porque refuerza a un rival directo por la permanencia y a pesar de lo bien que le va al Granada, no podemos olvidar que el objetivo todavía no se ha alcanzado. En segundo lugar porque podría haberle venido bien al Granada su retorno. Cabe imaginar que desde los altos cargos deportivos de club, con la opinión siempre importante del entrenador, esta opción no habrá sido preferente, sobre todo teniendo en cuenta el estrecho margen de maniobra económico que tiene la entidad.

Rafa Mir se ha ido definitivamente al Huesca, donde el compromioso es por esta temporada y la próxima. Cabe imaginar que el Granada no habrá tenido mucho interés en el jugador propiedad del Valencia. Se insiste en Rubén Pardo, al que ya se quiso tener como cedido durante el mercado veraniego. Lo de Vallejo parece hecho a falta de flecos que no dependen del club, sino del acuerdo del Real Madrid con el equipo de la Premier donde está cedido. El plazo de la ventana invernal de fichajes ya ha superado su ecuador.

Original entrenamiento

Hoy el entrenamiento ha comenzado con los jugadores embutidos en bolas de plástico. Una imagen muy simpática. Quedan dos sesiones antes del partido frente al Barcelona, que ya serán a puerta cerrada. En el rival hay novedades después la llegada de Setién, como el entrenamiento a las 11 h. el día del partido. Estarán ausentes por lesión Dembelé y Suárez, y Frankie de John por sanción. Son alta el alemán Ter Stegen y brasileño Arthur Melo.

Granadinistas en Barcelona

En Barcelona hay una nutrida peña granadinista, en su mayoría integrada por hijos y nietos emigrantes procedentes de nuestra provincia. Se concentrarán en la zona habilitada por el Barcelona para la afición visitante. Para ellos es un partido especial.

En el Granada no hay novedades en el parte de bajas.