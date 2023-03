Las dudas del Granada CF frente al Oviedo se trasladan también a la defensa

Víctor Díaz es duda para el partido que este domingo disputa el Granada en el Nuevo Los Cármenes (21 h.) frente al Oviedo. El defensa, que se tuvo que retirar del encuentro ante el Albacete, no ha entrenado hoy con sus compañeros. No ha trascendido ningún dato sobre su estado físico, pero en el eje de la retaguardia se acumulan las bajas. Torrente está en proceso de recuperación y Cabaco padece una lesión fibrilar en el recto anterior de la pierna derecha. Por tanto, ambos son baja para este encuentro. La recuperación del uruguayo dependerá del grado de su lesión. Se trata de una de las dolencias más comunes entre los futbolistas. No se ha hecho publico su grado que puede ser determinante para conocer el período de recuperación. Si es de grado uno, podría estar alejado de baja entre dos y tres semanas. En el caso de que se trata del grado dos, tardaría un mes en recuperarse. Mucho mas prolongado sería en el caso de un grado tres, pero no es usual que suceda así. Quini ya entrena con el grupo. No lo ha hecho Pol Lozano, pero no parece que sea baja para el próximo encuentro.

Dificultades para componer la defensa

Ahora mismo hay dos centrales que están en optimas condiciones: Ignasi Miquiel y Miguel Rubio. En la delantera las ausencia conocidas de Weissman y Uzuni, y la de larga duración de Jorge Molina, complican la confección de la vanguardia del equipo. Un probable once estaría compuesto por Raúl Fernández; Ricard, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Carlos Neva; Bodiger, Pol Lozano, Melendo; Bryan, Famara y Callejón. También puede variar el esquema reforzando el centro del campo con Petrovic y dejando la opción Bryan para el segundo tiempo.