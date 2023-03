Las bajas condicionan el partido del Granada CF frente al Oviedo

Con las bajas de Jorge Molina, Torrente, Cabaco y Rochina, lesionados, más Uzuni y Weissman, convocados por las selecciones de Albania e Israel,el Granada afronta este domingo (18,30 h.) su partido frente al Oviedo en el Nuevo Los Cármenes,desde la privilegiada posición del segundo puesto, ante un equipo que trata de completar su salvación y en el que juega el exgranadinista Montoro. Se espera el cartel de no hay billetes y habrá fan zone desde las 13 h. Paco López ha indicado que es un partido para la paciencia y ha dicho que puede jugar con dos o tres delanteros.

Alienación

El once podría ser el siguiente: Raúl Fernández; Carlos Neva, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Ricard; Pol Lozano, Melendo, Bodiger; Callejón, Famara y Puertas. También tienen opciones para participar Petrovic, Soro, Perea o Bryan. De lo que no cabe duda, es que sin Uzuni, el equipo pierde a su hombre fundamental de cara al gol y no será un partido sencillo.