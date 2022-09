Karanka recurrirá a la cantera para el partido frente a Las Palmas

El comienzo del Granada en esta temporada no está siendo tan brillante como cabría esperar de un equipo cuyo poderío económico es asombroso con respecto a sus rivales. La victoria este fin de semana ante el último clasificado, el Mirandés, no oculta que la plantilla está todavía muy lejos de su estado optimo. Continúa habiendo concesiones en defensa, el centro del campo no funcionad de forma adecuada y el equipo depende para el gol de la asociación Calejón-Uzuni, que es lo más positivo de lo visto hasta el momento. Conforme avance la competición, deben limarse las dificultades y por el momento se han sacado adelante los partidos ante los equipos de la zona baja de la clasificación, no sin dificultades. La falta de acoplamiento es la excusa que por el momento se utiliza para explicar esta situación.

La cantera tendrá protagonismo

El próximo partido será ante uno de los conjuntos más poderosos de la categoría. Se trata de Las Palmas que como el Granada lucha por el ascenso. Para este encuentro Karanka pierde a dos de sus jugadores más en forma: Uzuni y Ricard están convocados por la selecciones de AlbaniA y España sub-21 respectivamente. Son duda Melendo, Soro e Ignasi Miquel. El técnico ya ha insinuado que Pepe jugará en este partido. Podrá hacerlo como lateral derecho o bien en el eje defensivo, permitiendo a Quini volver a su espacio natural y la alineación de Silva. También Bryan podría volver a tener protagonismo en este encuentro que se disputará en el Estadio de Gran Canaria donde el Granada juega el domingo a las 21h. El equipo canario tiene para este partido las bajas de Vitolo, lesionado, y Alberto Moleiro que ha sido convocado por la sub 21. Ambos son centrocampistas. El conjunto canario empató la última jornada frente al Racing, a pesar de que el equipo cántabro jugó gran parte del partido con un hombre menos. Actualmente es el segundo clasificado, pero con los mismo puntos (12) que tiene el Granada, que es tercero.