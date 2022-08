El Granada mantiene tres frentes abiertos antes del cierre de mercado

Este jueves se cierra en mercado de fichajes. Muchos equipos apuran hasta última hora para realizar los contrataciones que rematen sus plantillas. Es el caso del Granada que tiene hasta tres frentes abiertos, El más consolidado es el que pretende convertir a Alberto Perea en nuevo jugador rojiblanco. Está cerrado el acuerdo con el futbolista al que le queda un año de contrato con el Cádiz que pretende alguna compensación económica, mientras que los rojiblancos tratan que llegue libre. Otra opción que se contempla es la incorporación del central Laguardia que definitivamente no continuará en el Alavés. Su contratación se barajó cuando comenzaba a confeccionarse la plantilla. El problema radica en la abundancia de jugadores en esta demarcación: Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Cabaco, Víctor Díaz, que también puede jugar de lateral, y Torrente que está recuperándose de su lesión y cuya reaparición no es inmediata. No obstante, la competición es muy larga. Además, se mantiene la posibilidad de contratar un delantero. Para ello existen varias dificultades: la escasez de futbolistas en esta demarcación y su elevado precio. Una salida a última hora de Soldado del Levante es una de la posibilidades que se puede significar el retorno del valenciano.

Andorra

La plantilla continúa preparando el partido del domingo en Andorra (14 h.). El equipo de pirenaico debuta en la competición y sus tres primeros partidos los ha disputado fuera de casa. El 90 % de sus acciones son propiedad de Gerard Piqué. El club cuenta con un apoyo importante del gobierno del principado. Los tres primeros encuentros de la competición, con el balance de una victoria y dos derrotas, los ha jugado fuera de casa debido a que ha tenido que cambiar el césped del Estadio Nacional, que hasta ahora era artificial.