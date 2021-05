Este futbolista del Granada ya no jugará más durante esta temporada

Foto: Granada CF - José Villoslada

Este fin de semana el Granada no tiene competición. Lo dedicará a ultimar la preparación del partido que el lunes disputa en el campo del Betis. Siguen sin entrenar con el equipo Milla, Rui Silva, Vallejo, Carlos Neva y Kenedy. Con respecto al primero, ya ha anunciado a través de sus redes sociales que para no volvera a jugar esta temporada. Se lesionó en enero y todavía no se ha recuperado. Un lesión fibrilar hace que haya que esperar a la próxima campaña para verlo de nuevo en acción. En cuanto a Rui Silva, es probable que no pueda jugar contra el equipo en el que militará la próxima campaña.