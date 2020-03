David iriarte también se pronuncia sobre el futuro de la Liga de Covirán

JORGE DE LA CHICA-Foto: Fundación C. B. Granada

David Iriarte, ala pivot del Covirán de baloncesto, también pasa estos días en casa. Llegó a Granada en 2017. Fue uno de los artífices del ascenso a la Leb Oro. Nació en Mallorca hace 24 años y antes de fichar por el conjunto nazarí estuvo en las categorías inferiores del Joventud de Badalona y en el Zornotza Saskibalio Taldea de Vizcaya.

Desde el Departamento de Prensa del equipo granadino de baloncesto nos han remitido la siguiente entrevista:

Cómo lleva estos días? ¿Qué está haciendo en casa?

“A la expectativa de cómo vayan pasando las cosas, estoy en casa y esperando. Pues tengo tiempo para hacer muchas cosas que en la rutina cuesta más hacer. Leer, estudiar, organizar la casa y jugar a la play. Y siempre algo de deporte, aunque sea en casa”.

¿Cómo afecta este parón?

“Creo que a nivel individual me perjudica mucho el parón porque me sentía muy bien tanto en los entrenamientos como en los partidos. A nivel colectivo va bien porque recuperamos lesionados, podemos descansar todos y también despejar la cabeza para volver a tope si es que se vuelve esta temporada”.

Cada día con más ganas de volver…

“Yo voy a volver a Granada por la Universidad, pero no tengo claro que la temporada vaya a continuar este año. En caso de que acabáramos me encantaría poder disfrutar otra vez del ambiente del palacio habiendo dejado atrás el sentimiento de rareza que causa el coronavirus”.

¿Qué cree que pasará con la liga?

“Creo que no se va a poder acabar porque la situación no va a solucionarse en dos semanas como hemos visto que está pasando en Italia. Meter los 10 partidos en un mes sería una opción, pero alargar mucho la liga creo que no porque muchos equipos no podrían asumir tanto gasto inesperado. Veremos qué acaba decidiendo la Federación, pero a mí me parece que finalizar la liga ya y empezar de 0 sería lo más sencillo. Ahí saldrían seguramente reclamaciones de equipos cuya posición les hubiera permitido subir, es normal, pero ahora no creo que haya ninguna solución perfecta”.

¿Cómo valora la temporada hasta el momento?

“Estábamos encadenando varias semanas de muy buen nivel en entrenos y partidos y creo que nuestra dinámica ahora era ascendente y muy positiva, pero está claro que la temporada no ha sido buena a nivel de rendimiento. Si la temporada continúa haremos todo lo posible por mantener el nivel y si no tocará descansar y construir un nuevo equipo para competir al máximo la que viene”.