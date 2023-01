El aspecto más destacado del juego de Diédhiou que puede mejorar la capacidad goleadora del Granada CF

El primer fichaje del Granada en esta ventana invernal, Famara Diédhiou, ya entrena a las órdenes de Paco López. Como informó COPE, el delantero llega cedido desde el Alanyaspor de la Superliga turca. El acuerdo permitirá que permanezca a las órdenes del entrenador hasta el final de temporada. En caso de ascenso, existe una cláusula de compra obligatoria por medio millón de euros. Entre las característica de senegalés está su capacidad como rematador de cabeza. Mide 1,92, altura que facilita esta labor.

Otros refuerzos

Con esta incorporación no se cierra el mercado invernal. Hay tres jugadores que continúan en el punto de mira del Granada. Weissman y Malsa podrían llegar desde el Valladolid. Fran Sánchez, director deportivo de los pucelanos y que también perteneció al plantel directivo granadinista, ha reconocido que existe una oferta por el israelí y que está por el momento no le satisface. El club rojiblanco estaría dispuesto a pagar tres millones y medio en caso de ascenso por su traspaso, puesto que el jugador llegaría cedido, pero su club de origen pide una cantidad superior. En el equipo pucelano valoran con alta estima al israelí, pero tienen la necesidad de aligerar la plantilla. La primera opción seria de Guardiola, pero el elevado precio de su ficha complica encontrar quien se haga cargo de su salario. Tal vez por ello la opción sea el jugador pretendido por la entidad de Los Cármenes. En cuanto a Malsa, es uno de lo jugadores de los que desea desprenderse. El Granada puede ser su destino, pero es probable que al ser una operación paralela a la de Weisman, se esté retrasando más de lo esperado. También se contempla la opción de Seone. El centrocampista con carácter ofensivo, está en la lista de posibles salidas del Getafe. El ex jugador del Real Madrid llegaría para potenciar la medular, una línea donde también el Granada tiene dificultades.

Debut de Famara

Famara Diédhiou podría debutar este sábado en el partido que se disputará en el Nuevo Los Cármenes frente al Andorra y para el que existen preocupación por las bajas del Granada. Hay tres futbolistas descartados. Son Ricard y Bodiger, sancionados, y Rochina, lesionado. Y hay dudas sobre el concurso de otros futbolistas importantes, entre ellos Uzuni. Además, se podrían perder el encuentro hombres tan destacados como Melendo o MiguelRubio. La reaparición de Meseguer puede contribuir a paliar estas bajas.