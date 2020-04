Antoñín, jugador del Granada, tiene una afición poco conocida

JORGE DE LA CHICA-Foto: Granada CF-Villoslada

Antoñín llegó al Granada en el mercado invernal, procedente del Málaga. Su contrato lo liga al equipo rojiblanco hasta 2024. Apenas ha tenido tiempo de mostrar su valía. El delantero ha indicado al referirse al confinamiento que “pensaba que me iba a ser más difícil porque siempre he estado con mi familia. A pesar de lo que está pasando, hasta ahora no he tenido ningún día de bajón. Me levanto, entreno, me ducho, cocino y por la tarde un rato de series, de play, otra sesión de entreno, hablo con la familia, etc”.

Su historia futbolística

El jugador del Granada ha repasado su trayectoria:“Yo empecé con 6 añitos, en un club de mi barrio, en el 26 de febrero y desde ahí sabía que quería jugar al fútbol profesional que es lo que me gusta, lo he conseguido y a día de hoy estoy super contento .Desde siempre me ha gustado jugar cada partido como si fuera el último. Hay que luchar para ser feliz, desde pequeño he luchado para llegar adonde quería y soñaba. Me fui a jugar a Alemania con 15 añitos, no fue muy bien la adaptación y decidí volver al 26 de febrero. Después me firmó el Málaga CF. Estuve jugando en el juvenil, pero jugaba muy poco y me fui al Palo. Después volví de nuevo al juvenil del Málaga y luego al filial”.

Granada

Con respecto a la situación actual ha dicho que “a día de hoy aún no me creo haber cumplido mi sueño. Me ha costado mucho llegar adonde estoy y ha sido todo muy rápido. He tenido unos años muy complicados y esta es la recompensa. He aprendido que no hay que rendirse nunca. Hay que estar preparado mentalmente, he sido un poco ambicioso y eso te hace superarte día a día”.

Le gusta escribir

Sobres su aficiones ha indicado que “me gusta escribir y expresar lo que siento. Reflejar lo que es la vida y lo que nos cuesta vivirla, lo que siento. En los viajes, en los hoteles y cuando tengo tiempo me dedico a escribir un poco”.