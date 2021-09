La tasa provincial baja a 135,8 casos y se dispara en Víznar

La tasa de incidencia de la pandemia de covid-19 ha bajado este martes en la provincia de Granada hasta una media de 135,8 casos positivos por cada 100.000 habitantes mientras que se mantiene por encima de 1.000 en tres municipios, Nevada, Zafarraya y Víznar, municipio metropolitano este último donde esta cifra se dispara por "un fallo" en la contabilidad al incluir a once contagios registrados entre personas inmigrantes de las que guardan cuarentena en su albergue, según han indicado a Europa Press fuentes municipales.

En el Ayuntamiento de Víznar han indicado que, puestos en contacto desde Alcaldía con la Delegación de Salud y Familias de la Junta en Granada, les han confirmado que, al incluirse a algunos de los positivos que hay en este albergue, con inmigrantes llegados a la costa andaluza que son trasladados desde mediados de este verano, como el pasado, a estas instalaciones dependientes de la Junta para guardar cuarentena por covid-19 o contacto estrecho con contagiados, la tasa ha superado los mil casos por cada 100.000 habitantes, si bien entre la población del municipio, de 993 habitantes, hay "cero" positivos.

Este pasado lunes se computaba uno de estos positivos, y este martes otra decena, con lo que la cifra de contagiados asciende a 11, según se puede comprobar en la web del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía, un "fallo" en la contabilidad que no se podrá subsanar en los próximos días, han agregado estas mismas fuentes, que han incidido que la situación en Víznar es de "normalidad". Hay que señalar que estos inmigrantes, que no han venido siendo incluidos en el conteo de positivos en el municipio, no salen del albergue donde guardan cuarentena.

Los otros municipios que superan la tasa de mil casos por cada 100.000 habitantes son Nevada, en la Alpujarra de Granada, con un brote en una residencia de mayores, situándose, con 32 contagiados en los últimos 14 días, en 2.985,1; y Zafarraya, en el Poniente, con 28, en 1.320,8.

En la provincia de Granada, según los datos facilitados por Salud este martes en un comunicado, se han sumado 44 casos más de coronavirus, sin registrar fallecidos en las últimas 24 horas. En cuanto a Andalucía, la comunidad ha contabilizado 307 nuevos positivos por covid-19 y 22 muertes.