Weissman protagonista extradeportivo antes del partido del Granada CF en Pamplona

(Foto: Cordon Press)

El Granada llega a Pamplonacon cuatro bajas. Tres son por lesión y una extradeportiva. Los lesionados son Vallejo, Famara y Raúl Fernández. La cuarta baja es, como informo anoche COPE, la de Weissman. El israelí escribió varios mensajes en sus redes sociales en relación con la situación que se vive en la Gaza e Israel que levantaron distintas sensibilidades e incluso hubo quien lo denunció ante las autoridades. Aunque el delantero retiró estos mensajes, no se ha detenido la polémica. Ante el consejo de los servicios de seguridad, no formará parte de la expedición rojiblanca, puesto que se temían reacciones desfavorables de algunos seguidores de Osasuna que habían manifestado su contrariedad con el delantero.

Once del Granada

Todas estas bajas tienen un valor relativo, puesto que Paco López cuenta con los hombres fundamentales en plena forma. Es el caso de los delanteros del equipo rojblanco como el internacional Bryan Zaragoza, jugador de moda en el futbol español, y Lucas Boyé, cuya aportación está resultando decisiva. Además, Uzuni aunque no ha podido entrenar con sus compañeros, debido a sus compromisos internacionales, según ha avanzado Paco López está en disposición de actuar, a pesar de que arrastra una pubalgia.

Un probable once estaría integrado por André Ferreira; Ricard, Miguel Rubio, Torrente, Carlos Neva; Alvaro, Gumbau y Gonzalo Villar; Uzuni,, Brayny Lucas Boyé. No obstante también suelen contar para el técnico rojiblanco jugadores como Puertas, Callejón, Sergio Ruiz o Petrovic. Una variante que no se puede descartar es que finalmente juegue con tres centrales y para ello forme en el eje defensivo Ignasi Miquel o se retrase la posición de Álvaro. El entrenador del Granadano no ha descartado esta opción, aunque sea en el transcurso del partido.

Osasuna

El equipo de Arrasate tienes las bajas de Unai García y José Arnáiz y el once inicial no debe presentar muchas novedades con respecto al último partido de liga. Estaría integrado por Sergio Herrera; Areso, David García, Catena, Juan Cruz, torró, Moncayola, Aimar Oroz, Chimy Ávila, Kike Baraja y Budimir. Tanto Budimir como Chimi Ávila son futbolistas muy peligrosos de cara al marco contrario.