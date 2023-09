Weissman, Famara, Bryan y Torrente protagonistas del desayuno de trabajo del Granada CF

El Granada juega esta lunes 18 de septiembre (21 h.) frente al Girona. Existen muchas incógnitas por resolver en la alineación de hoy. Paco López ha confirmado que Vallejo y Miguel Rubio son bajas seguras para este encuentro. Existe la posibilidad de que Álvaro Fernández y Gonzálo Villar sean titulares, pero el once más conservador estaría compuesto por Raúl Fernández; Ricard, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Melendo y Gumbau; Callejón, Bryan y Lucas Boyé. Tampoco podemos descartar la presencia de Uzuni. En cualquier caso todos los citados deben tener participación en el partido, teniendo en cuenta los cambios.

Baja significiativa en el Girona

En el Girona hay un baja de última hora, la de Arnau Martínez, y partiendo de esta ausencia, el resto de los titulares deben ser los mismos que jugaron el último partido. Especial atención ha despertado la presencia de Yangel Herrera, exjugador del Granada y que debe ser uno de los componentes del once inicial.

Alfredo García y Nico Rodríguez dan explicaciones

Hoy se ha celebrado un desayuno de trabajo para los medios con la presencia del director general del Granada, Alfredo García, y del director deportivo, Nico Rodríguez. No han podido efectuarse grabaciones, que sí se podran efectuar en la rueda de prensa de mañana en la que participarán los mismos dirigentes. Según han informado, el club todavía dispone de margen económico para contratar a más futbolistas, al menos a uno, pero no se han encontrado en el mercado los efectivos idóneos para realizar este inversión y, además, desde el club consideran que en la zona de eje defensivo, que es donde parecen notarse más las carencias, cuenta con los efectivos necesarios. También se ha dado a conocer que han existido ofertas de otros clubes para hacerse con los servicios de Weissman y Famara, que eran del agrado de la entidad, pero no de los futbolistas, lo que ha impededido la operación. Igualmente han señalado que todos los días llegan ofertas interesándose por la compra del Granada y que la posible venta del club antes de que comenzar la temporada no influyó en las operaciones del mercado veraniego.

Renovaciones de jugadores

García y Rodríguez han informado que las dificultades para un nuevo contrato de Samu, que podrían haber hecho más difícil su salida al Atlético de Madrid, se complicaron por las comisiones. Actualmente se trabaja en la mejora del contrato de Bryan, operación que quiere cerrarse antes del mercado invernal. Otro futbolista al que desean renovar es Torrente que esta campaña acaba contrato.

Convenio con el Ayuntamiento y obras en la Ciudad Deportiva

El nuevo campo de la Ciudad Deportiva, que incluirá el graderío para el femenino y el Recreativo, no estará operativo hasta la próxima temporada. El Granada, han dicho Alfredo y Nico, desea que el Ayuntamiento colabore económicamente en la reforma del Nuevo Los Cármenes que entre otros asuntos, permitiría la ampliación de su aforo.