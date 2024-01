El VAR y el árbitro protagonistas del partido del Granada CF frente al Atlético de Madrid

La polémica en torno a las decisiones del árbitro y el VAR han sido protagonistas del partido que el Granada ha perdido (1-0) ante el Atlético de Madrid. El único tanto del encuentro subió a marcador luego de la consulta del VAR y existen opiniones diferentes en torno al acierto de esta decisión. También hubo un posible penalti a favor del Granada que el árbitro no señaló.

Buen primer tiempo

El Granada jugó un buen encuentro en los primeros treinta minutos del primer período, ante un rival que no daba la sensación de ser uno de los equipos más poderosos de la liga. Pero apenas se creaban jugadas de gol y esto a la postre es una rémora difícil de superar. Medina tuvo un contratiempo de última hora, puesto que unas molestias musculares de Piotkowsky, que formaba parte de la convocatoria, impidieron su alineación, aunque esta circunstancia no fue determinante. Durante los últimos minutos, el dominio de los locales no fue tan evidente.

Jugadas polémicas

En la segunda parte, el Atlético de Madrid dominaba el encuentro. Batalla se lucía en un tiro de Lino. Parecía que el tanto del equipo de Simeone iba a llegar en cualquier momento y así sucedió cuando Morata ( m. 54) cabeceaba ante la pasividad de los defensas del Granada. El VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego y finalmente dio por válido el tanto. Las imágenes que se utilizan para esto son distintas a las de la realización de televisión y han sido muy discutidas en torno a si hubo o no acción antireglamentaria. Otro tanto del Atlético de Madrid sí fue anulado por fuera de juego. En los últimos minutos el conjunto de Medina apretó y estuvo a punto de marcar en una acción de Arezo. Además, se pidió un penalti a favor del Granada por una mano en el interior del área, que no señaló el colegiado. Esto exaltó los ánimos del público que profirió gritos de descontento hacia la Federación, en alusión a la actuación de los árbitros.

Es probable que el Granada mereciera otro resultado, pero lo cierto es que mientras que da la sensación de que el equipo mejora en su juego, no llegan los buenos resultados y la esperanza continúa centrada en que los rivales por la permanencia siguen sin distanciarse.

Próximo partido

El próximo partido del Granada será el lunes 29 de diciembre (21 h.) en Getafe. Allí surgirá de nuevo otra oportunidad para la esperanza, aunque la competición va avanzando y se estrecha el margen de reacción.

Ficha técnica

Granada: Batalla; Ricard (Puertas, m. 85), Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gumbau (Melendo, m. 80), Gonzalo Villar; Bryan (Callejón, m. 80), Uzuni (Arezo, m. 67) y Lucas Boyé

Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Riquelme (Lino, m. 46); Barrios (Giménez, m. 80), Llorente (De Paul, m. 46), Saúl (Koke, m. 75); Griezmann y Morata (Correa, m. 75).

Gol: 0-1, (m. 54) Morata.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité de Valencia). Mostró cartulina amarilla a Lucas Boyé (m. 75) del Granada y a Saúl (m. 72) y Savic (m.75) del Atlético de Madrid. En el VAR estuvo Santiago Jaime Latre (Comité de Aragón

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de Primera División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 18.704 espectadores.