Vallejo: “Tengo ambición, no soy de acomodarme en un sitio”

El central Jesús Vallejo, primera incorporación de un Granada al que llega cedido por el Real Madrid, dijo este lunes en su presentación que es un jugador con “ambición” y no de acomodarse y estar “en un mismo sitio”.



“Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que esté aquí. El Granada quería que estuviera y yo quería estar. Cuando dos partes desean lo mismo, las cosas fluyen, estoy encantado de estar aquí”, comentó un Vallejo que ya estuvo en el club rojiblanco una campaña y media cedido por el Real Madrid.



“Cuando acabé la pasada temporada hice balance, supe del interés del Granada y fue sencillo decidirme. No soy persona de acomodarme y estar en un mismo sitio. Tengo ambición en el fútbol y en cuanto vi la oportunidad del Granada descarté otras posibilidades”, aseveró sobre su salida del Real Madrid tras dos campañas con pocos minutos.



Vallejo cree que ha ganado en los últimos años “en madurez” tras vivir “situaciones duras en el Real Madrid que te hacen crecer, madurar y darte cuenta de lo privilegiado que eres pese a tener pocos minutos”.



“Soy consciente de dónde vengo, me gustan los retos. Estamos para pelear y luchar a tope cada partido, empezando por el primero ante el Atlético de Madrid. Veo jugadores muy hechos en el equipo y creo que yo puedo aportar y sumar”, sentenció.



“Hablé con varios compañeros antes de venir. Lo tenía claro y después de hablar con Víctor (Días), más claro todavía. Me pedía el cuerpo volver aquí, es una maravilla”, reconoció.



Vallejo, que en el amistoso del sábado pasado ante el Ejido actuó de lateral diestro, está “a disposición del míster para jugar en la posición que quiera”, dejando claro que lo que le gusta es “defender, jugar” y que “en cualquier posición de la defensa” se siente a gusto y “capacitado para ayudar al equipo a conseguir los objetivos”.



Sobre el técnico Paco López, afirmó que todo el mundo le habla “maravillas” de él y que cree que encaja en su “idea de juego”.



“Veo un bloque sólido. La base ya la tenemos, y estoy convencido de que llegamos jugadores a aportar y a echar una mano para que esto vaya por buen camino”, agregó.



El director deportivo del Granada, Nico Rodríguez, destacó la “máxima ilusión” que Vallejo les ha transmitido “desde el primer minuto” y su “compromiso absoluto con el Granada” para decidir “venir aquí”.