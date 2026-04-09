Lo que se sabe en torno a Manu Lama para el partido que disputa este domingo el Granada CF frente a la Cultural Leonesa
El encuentro puede resultar clave de cara a las aspiraciones del equipo de Pacheta
Granada - Publicado el
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El Granada está pendiente de la evolución de Manu Lama para configurar su alineación del próximo domingo frente a la Cultural Leonesa. Las sensaciones son positivas y lo explico. El tipo de dolencia del central se recupera dosificando la carga de trabajo. Es cierto que todavía no trabaja al ritmo de sus compañeros, pero todo hace indicar que llega a tiempo para un partido que puede ser clave. El central se incorporaría a una defensa que podría volver a ser una línea de cuatro y junto a la que situaría Luca Zidane en sustitución de Astralaga.
permanencia virtual
Para muchos analistas, una victoria el domingo significaría la permanencia virtual. Sin embargo, no se puede olvidar que la Segunda División es una categoría muy complicada, pero sí se daría un paso de gigante para lograr este objetivo.
"La de Adamuz fue una tragedia evitable si se hubieran hecho las cosas bien. Hasta el momento, ningún político ni alto cargo ha pagado de la forma que se puede hacer en democracia: dimitiendo"
Pilar G. Muñiz
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