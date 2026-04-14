La situación de una posible compra-venta del Granada es la siguiente y el club informa sobre el estado físico de Manu Lama

Uno de los grupos interesados en adquirir el Granada puede haber depositado la cantidad acordada para la operación. El asunto estaría en conocimiento de la Liga de Fútbol Profesional. En la actualidad se estarían comprobando las garantías de esas cantidades. Parece que no es una operación fácil, puesto que el capital tendría diferentes orígenes. En el caso de que este paso se superara, habría de pronunciarse la Comisión Delegada de la LFP.

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Se estaría estudiando la posibilidad de que, en caso de que la operación se llevara a la práctica, hacerla coincidir con otra posible operación similar en torno al Sevilla. Esta no es la única opción que se ha barajado. El club sigue siendo atractivo para otras instancias, aunque la operación que hemos descrito sería la que ofrece ahora mismo mayores posibilidades de convertirse en realidad.

parte médico sobre manu lama

El club ha hecho pública la lesión que padece Manu Lama. El Granada ha informado que "las pruebas médicas realizadas al defensa Manu Lama han confirmado que sufre una pubalgia. El pronóstico y el reingreso del futbolista a la dinámica grupal quedan pendientes de la evolución de su dolencia". Habrá más bajas para el partido que el equipo disputará el domingo (18,30 h.) en el Carlos Belmonte. Diallo, que fue expulsado, no podrá jugar y tampoco lo hará Jorge Pascual. En este último caso, dado que el acta refleja un insulto al árbitro que conllevó la tarjeta roja, podría considerarse grave y estaría ausente entre cuatro y doce encuentros. Si se entendiera leve, la sanción sería de solo dos partidos.