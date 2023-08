Samu no podrá ser cedido por el Atlético al Granada CF y su destino estaría en otro club de Primera

El Atlético de Madrid no quiere que ningún equipo se le adelate en la operación para hacer por Samu, futbolista de la cantera granadinista, y está dispuesto a pagar los 6 millones de clausula para que forme parte del club del Metropolitano. Todo hace indicar que el fichaje ya está consumado. Sin embargo la intención es que esta temporada juegue cedido en algún equipo de Primera División, pero no podrá ser en el Granada, puesto que la legislación no lo permite y su destino podría estar en el Cádiz que es además uno de los rivales directos del conjunto de Los Cármenes para conseguir la permanencia en la categoría. Samu milita en el Granada desde su etapa juvenil, nacio en Melilla y tiene 19 años. Con solo un partido en la máxima categoría del fútbol español ha llamado la atención de numerosos clubs, entre ellos algunos de la Premier.