Lucas Boyé protagoniza una curiosa despedida en la Ciudad Deportiva del Granada CF y Pacheta no quiere hablar de ascenso

Este mediodía se ha vivido una curiosa escena en la Ciudad Deportiva del Granada que podría arrojar luz sobre el futuro del club. Al término del entrenamiento, Lucas Boyé se despidió de algunos compañeros y empleados de una manera especial. Por su gesto daba la impresión de que no volvería. Puede tratarse de una interpretación subjetiva, pero lo cierto es que el delantero podría tener ya prácticamente cerrada su salida al Alavés, lo que permitiría al club liberar margen salarial suficiente para realizar nuevas inscripciones. También Weissman podría abandonar la entidad. En su caso, el destino sería el Wolfsberger de la Bundesliga austríaca, una operación que igualmente mejoraría el límite salarial del club.

casadesús y alemañ

Pacheta, en la rueda de prensa previa al partido que el equipo disputará este viernes ante el Eibar, ha dado a entender que el delantero argentino sigue lesionado. Junto a Insua, es el único jugador que no viajará. Oficialmente, la situación es que aún no se han producido nuevas inscripciones y el entrenador ha anunciado que viajarán todos los jugadores posibles, por lo que pueda ocurrir., estén o no inscritos Por el momento, continúan sin ficha Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo, mientras que Casadesús y Alemañ entran en la convocatoria, como novedad respecto al último partido, superada la lesión y sanción que lo impidió. A la expedición se unirán, como sucedió en el partido frente al Deportivo, varios jugadores del final

el objetivo

El técnico ha sido claro al señalar hoy que "no podemos pensar en el ascenso hoy; solo se puede pensar en ganar en Eibar. No pensemos en objetivos a largo plazo. Estamos iniciando un proyecto que puede ser muy bonito y con mucho potencial de crecimiento. El objetivo son los 50 puntos". Pacheta ha dado ha entender que cuando se sume esta cantidad será el momento de pensar en otro meta. Ha añadido que no espera fichajes en las próximas horas. Todo apunta a que el club centra sus esfuerzos en dar de alta a los cuatro jugadores sin ficha. Mañana y el día posterior al partido, entrenarán en Lezama.

unión granadinista

Este miércoles ha estado en DEPORTES COPE GRANADA Javier Páez, presidente de la recién creada Unión Granadinista, que ya cuenta con ochocientos inscritos y busca ser un altavoz de la opinión de los aficionados rojiblancos. Desde la asociación aseguran que no entran en conflicto con la Federación de Peñas. Páez fue directivo del club en épocas complicadas, como el descenso a Tercera División o la llegada de Gino Pozzo al accionariado del club.