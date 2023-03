Horario y dónde ver y escuchar el Albacete - Granada CF: canales y dónde seguir el partido de LaLiga Smartbank

[SIGUE AQUÍ EL PARTIDO EN DIRECTO]

El Granada visita este sábado al Albacete con el objetivo de acercarse a la zona de ascenso directo y mantener la distancia en la clasificación, o aumentarla, con el cuadro manchego, oponente directo por subir.



El equipo dirigido por Paco López tratará de recuperar en el Carlos Belmonte los puntos que se dejó en casa la pasada jornada ante la Ponferradina, que arrancó un empate del Nuevo Los Cármenes (2-2), tras ocho victorias seguidas de los rojiblancos como locales.



Pese a esas tablas inesperadas, el Granada llega al partido en buen momento, ya que acumula seis victorias y dos empates en las ocho jornadas más recientes y no pierde desde que lo hiciera a mediados de enero ante el Levante (3-1).



El cuadro andaluz tiene para el partido la novedad del central Miguel Rubio, un jugador clave para Paco López que ha faltado a los tres últimos partidos del equipo por una lesión muscular de la que ya está recuperado.









Con André Ferreira pero sin Cabaco



El zaguero, en principio, regresará al once inicial sustituyendo en el mismo al uruguayo Erik Cabaco, aunque podrían estar los dos en la alineación si el técnico repite la defensa de tres centrales y dos carrileros que usó en Burgos, en el anterior partido del Granada a domicilio.



La otra cara de la moneda la representa el delantero Jorge Molina, baja para este partido, y para varios meses, por la grave lesión de rodilla que se produjo de forma fortuita en el choque ante la Ponferradina.



El lugar de Jorge Molina en el once inicial será para el israelí Shon Weissman, que en la anterior jornada empezó en el banquillo por primera vez desde que llegó al Granada en el mercado invernal.



Completan el parte de baja en el Granada para el choque de Albacete el medio ofensivo Rubén Rochina y los defensas Raúl Torrente y Joaquín Marín ‘Quini’, todos por lesión.



Es posible que el técnico meta más cambios en su once en relación al anterior choque, con la vuelta esperada de Óscar Melendo después de no haber tenido minutos por decisión técnico en los dos pasados compromisos.



Alrededor de mil aficionados del Granada se desplazarán hasta Albacete, en autobuses fletados y pagados por el club, para animar al equipo rojiblanco en directo en este importante choque.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Un Albacete intratable en casa

El Albacete, sexto, quiere incrementar sus opciones de ascenso directo ante el Granada, cuarto clasificado, al que recibe este sábado en el 'Carlos Belmonte', ante el que buscará una victoria que le aproxime a las dos primeras plazas de la clasificación de Segunda división.



Los pupilos de Rubén Albés se han asentado en el sexto lugar de la tabla, con 51 puntos, cuatro menos que el cuadro nazarí, cuarto, y uno de los grandes aspirantes al ascenso directo por ser un recién descendido de Primera división.



La sorpresa ha llegado esta campaña con una escuadra manchega que, pese a haber subido de Primera RFEF, está cosechando grandes resultados que le han asentado en los puestos privilegiados de la categoría de plata del fútbol nacional contra todo pronóstico.



Se medirán el máximo goleador de la categoría (Granada) y el segundo mejor realizador (Albacete), junto al Alavés, por lo que hay una gran esperanza en que se vea un partido "atractivo para cualquier tipo de espectador", como ha apuntado esta mañana en rueda de prensa el técnico blanco, Rubén Albés.



El gallego ha elogiado el "poder ofensivo" del equipo andaluz, aunque ha remarcado que no variarían su manera de plantear los partidos porque "queremos ser nosotros mismos, que es lo que nos ha llevado hasta aquí".



Ha prometido que saldrán "con descaro", queriendo ser "protagonistas con balón", además de dejar claro que "no tendremos presión ninguna, aunque sí toda la emoción que genera un partido así".



Albés contará con las bajas del lateral Johannesson y el mediocentro Maestre, por lesión, mientras que Maikel Mesa lo será por sanción y, por contra, recupera para esta cita a los laterales Álvaro Rodríguez y Carlos Isaac, recuperados de sendas lesiones musculares.





Posibles alineaciones



Albacete: Bernabé; Álvaro, Boyomo, Glauder, Julio Alonso, Duba, Riki, Ros, Olaetxea, Fuster, Higinio.



Granada: Raúl Fernández; Ricard, Rubio, Ignasi Miguel, Carlos Neva; Bodiger, Sergio Ruiz, Melendo, Callejón; Uzuni, Weissman.

Dónde ver y escuchar el partido

El encuentro entre el Albacete y el Granada CF correspondiente a la jornada 32 de segunda división se podrá seguir desde las 16:15h en el canal oficial de LaLiga Smartbank y a través de COPE en las aplicaciones móviles (seleccionando Granada en emisoras), pinchando en el enlace que encabeza la noticia o en el 900 de OM.

Al terminar el encuentro podrás ver el mejor resumen EN VÍDEO con la mejor crónica del partido