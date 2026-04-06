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Historiadores dudan que el Granada CF cumpla hoy 95 años

El club podría haber sido fundado en 1924 o 1928

DEPORTES COPE GRANADA 6 DE ABRIL
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Granada CF

Ilustración conmemorativa del 95 aniversario de la fundación del Granada

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

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En DEPORTES COPE GRANADA el historiador Ramón Ramos ha puesto en duda, de acuerdo con otros estudiosos en la materia, que el Granada CF hubiera sido fundado el 6 de abril de 1931. Su testimonio y las de otros expertos han analizado esta cuestión y el partido que esta tarde juega el equipo de Pacheta en Castellón, con la significativa ausencia de Manu Lama y sobre si el técnico continuará jugando con tres centrales.

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