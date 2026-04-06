Historiadores dudan que el Granada CF cumpla hoy 95 años

En DEPORTES COPE GRANADA el historiador Ramón Ramos ha puesto en duda, de acuerdo con otros estudiosos en la materia, que el Granada CF hubiera sido fundado el 6 de abril de 1931. Su testimonio y las de otros expertos han analizado esta cuestión y el partido que esta tarde juega el equipo de Pacheta en Castellón, con la significativa ausencia de Manu Lama y sobre si el técnico continuará jugando con tres centrales.