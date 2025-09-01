Un grupo de encapuchados protagoniza un incidente en torno al domicilio de la presidenta del Granada CF y uno de sus asesores

Son horas críticas para el Granada, y además en un ambiente muy enrarecido. Un grupo de encapuchados se dio cita esta madrugada en las cercanías de los domicilios de la presidenta Sofía Yang y su asesor, Javier Arangueren. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía.

final de mercado

A las doce de esta noche se cierra el mercado de fichajes, y el equipo rojiblanco necesita reforzar su plantilla con el objetivo de evitar un descenso no deseado de categoría. El trabajo se desarrolla en dos frentes. De una parte está la operación salida. La marcha de jugadores como Hongla y Weissman podría ser clave para aportar la liquidez económica necesaria que permita actuar con cierta solvencia en el mercado. Sin la salida de uno o ambos, las opciones se verían considerablemente limitadas. De otra está la incorporación de nuevos futbolistas que mejoren la plantilla. Uno de los jugadores pretendidos por el Granada, Ettore, delantero del Rayo Vallecano, ha sido finalmente cedido al Mirandés, lo que da una idea del atractivo actual que representa el club nazarí bajo la dirección de Pacheta. Entre los nombres que se barajan figura Akouokou, mediocentro marfileño que milita en el Olympique de Lyon. El Granada compite por su fichaje junto a otros equipos de la categoría. De momento, la oferta del conjunto rojiblanco no resulta convincente. El futbolista tiene 27 años. Otra opción es Carlos Espí, delantero centro del Levante, de 20 años. Sin embargo, es un jugador con escasa capacidad goleadora. En esta posición, el club ya cuenta con varios efectivos, aunque todos comparten una estadística goleadora poco destacada.