El Granada CF uno de los G19 del fútbol español invicto en casa

Sólo 19 equipos de los 476 que han conformado las primeras categorías del fútbol español han tenido esta temporada el privilegio de estar en el selecto grupo de conjuntos que no han perdido ningún partido ante sus aficionados en estos meses de competición.



Sin contabilizar los 'play off' de ascenso, la competición arrancó el pasado agosto con 20 equipos en Primera División o LaLiga Santander, otros 22 en Segunda o LaLiga Smartbank, 40 clubes en los dos grupos de Primera RFEF y 90 en los 5 de Segunda RFEF.



A esta cifra se añadieron los 288 equipos -a razón de dieciséis por grupo- en los dieciocho grupos de la Tercera RFEF distribuidos por autonomías y los 16 de la Primera División femenina o Finetwork Liga F, que fue la última en arrancar el fin de semana del 17 y 18 de septiembre.



PRIMERA Y SEGUNDA: GRANADA CF



En Primera División y en Segunda sólo el Granada CF ha terminado el torneo invicto en su campo, en el estadio Nuevo Los Cármenes, sumando 17 victorias y 4 empates.



En la máxima categoría, el FC Barcelona perdió esta condición ante la Real Sociedad (1-2), cuando ya era matemáticamente campeón, mientras que el Real Madrid cayó en el Santiago Bernabéu frente al Villarreal (2-3).



En los dos grupos de Primera RFEF el único equipo capaz de cerrar el año sin perder en su campo ha sido el Eldense en el grupo II, con un saldo de 12 victorias y 7 empates en el Municipal Nuevo Pepico Amat, con capacidad para 4.000 espectadores.



En la Segunda RFEF, sólo 3 equipos han llegado al final de la liga regular sin perder en su campo: el CD Teruel en el grupo III con 12 victorias y 5 empates en el estadio Pinilla, el UCAM Murcia en el grupo IV con 8 victorias y 9 empates en el Bessoccer La Condomina, y el UD Melilla en el grupo V en el Municipal Álvarez Claro, donde sumó 12 victorias y 5 empates.



TERCERA RFEF



En la Tercera RFEF es donde hay, como suele ser habitual, más clubes invictos con un total de trece en los dieciocho grupos repartidos por la geografía nacional.



En el grupo I (Galicia) el Arosa SD de Vilagarcía de Arosa terminó sin perder en el Municipal A Lomba con 10 victorias y 5 empates; en el grupo III (Cantabria) lo lograron el CF Vimenor en el campo La Vidriera con 10 victorias y 5 empates y el Atlético Albericia en el Juan Hormaechea con 9 victorias y 6 empates, mientras que en el grupo IV (País Vasco) lo logró el Barakaldo en el Nuevo Lasesarre con 11 victorias y 4 empates.



En el grupo VIII (Castilla León) el privilegio fue para el Arandina en el Municipal El Montecillo con 9 victorias y 6 empates, y en el grupo IX (Andalucía Oriental-Melilla) lo consiguieron el Marbella FC en el Antonio Lorenzo Cuevas y el Real Jaén en el Municipal La Victoria, ambos con 14 victorias y 1 empate.



En el grupo X (Andalucía Occidental-Ceuta) sólo terminó invicto el Córdoba CF B en el Municipal Nuevo Arcángel con 12 victorias y 3 empates; en el grupo XI (Baleares) fue el UD Poblense en el Municipal de Sa Pobla con 10 victorias y 5 empates; y en el grupo XIV (Extremadura) lo conquistó el AD Llerenense en el Fernando Robina con 10 victorias y 5 empates.



La lista la completaron el Itaroa Huarte en el grupo XV (Navarra) con 10 victorias y 5 empates en el Areta y el Manchego Ciudad Real en el campo Rey Juan Carlos I con 12 victorias y 3 empates y el Villarrubia CF en el Municipal con 6 victorias y 9 empates, ambos en el grupo XVIII (Castilla La Mancha).



Asimismo, en la trigésimo quinta edición de la Finetwork Liga F o Primera División femenina sólo el FC Barcelona ha salvado el honor en su campo, siendo el mejor equipo nacional con 15 victorias en otros tantos partidos, principalmente ante los 6.000 aficionados que se pueden dar cita en el estadio Johan Cruyff, aunque también ha disputado algún encuentro en el Camp Nou.



TEMPORADAS PRECEDENTES



Las temporadas precedentes también habían arrojado unas cifras similares de clubes que terminaban sin perder ningún encuentro como locales.



En la 21-22 la cifra fue de 11 equipos de 492 totales -sin contar la Primera femenina- al conservar la condición de invicto el Racing de Santander en Primera RFEF, el Córdoba CF en Segunda RFEF y nueve clubes de Tercera RFEF (Valencia Mestalla, Guijuelo, Almazán, Cirbonero, Txantrea, Arnedo, Deportivo Aragón, Binéfar y CD Illescas).



En la campaña 20-21 la lista incluyó a 15 conjuntos de 541 totales con el UE Llagostera de Segunda B y el resto de Tercera División como únicos sin caer ante sus aficionados.



En la 19-20 fueron 21 equipos sin perder de 482 (el Real Madrid en Primera, cuatro de Segunda B y dieciséis de Tercera División) y en la temporada 2018-2019 la cifra se quedó en 15 invictos de 490 totales (Atlético Osasuna en Segunda A y otros catorce de Tercera División).



En esta temporada 2022-2023 se han dado casos de equipos que no han sido capaces de ganar en su campo, ambos en Tercera RFEF, como el Huracán de Melilla en el grupo IX con 1 empate y 14 derrotas y el CE Sant Jordi de Palma de Mallorca con 5 empates y 10 derrotas.