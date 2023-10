El Granada prepara la vuelta de La Liga esperando a los internacionales

Bryan Zaragoza ha vivido su mejor semana en lo deportivo debutando con la selección española absoluta de Luis de la Fuente y consiguiendo la clasificación para la Eurocopa 2024, pero... ¿Qué tiene que hacer el Granada CF a partir de ahora con el jugador? Escucha nuestro tiempo de análisis con Manuel Albendín y Ramón Moraleda

Además, hablamos con el concejal de deportes del ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias de los grandes proyectos deportivos de la ciudad.

El Juzgado de lo Penal 2 de Granada ha condenado al futbolista venezolano Darwin Machis, actualmente en el Cádiz CF, a una multa de 9.600 euros como autor de dos delitos de lesiones en el transcurso de una pelea en las inmediaciones de un bar en Churriana de la Vega (Granada), misma condena que impone a dos de los otros tres acusados que estaban procesados en la causa.



Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el delantero también ha sido condenado junto a otros dos implicados a la prohibición de acercarse a menos de cien metros y a no comunicarse durante dos años con los dos denunciantes.



Mientras que al futbolista le condenan a una multa de 9.600 euros por dos delitos de lesiones, a otros dos acusados se les impone una multa de 3.840 euros para cada uno, mientras se absuelve a un tercer implicado al considerar que no está probado su participación en los hechos.



El magistrado refleja como hechos probados que el 4 de abril de 2021, Darwin Machis, entonces jugador del Granada, la emprendió a golpes, junto a otros dos de los procesados, contra los denunciantes en las inmediaciones de un bar situado en la localidad metropolitana.



Machis lanzó una patada a la cara de uno de los demandantes, mientras este se encontraba de rodillas en el suelo tras ser empujado y golpeado por los otros dos participantes, según el juez, al tiempo que el jugador también lanzó un puñetazo a la cara del otro denunciante, siendo luego golpeado por los otros dos.



En el lugar de los hechos, refleja la sentencia, se encontraba la pareja sentimental de uno de los denunciantes y que previamente había mantenido una relación con Machis.



Como consecuencia de los hechos, uno de los denunciantes sufrió fractura de huesos propios en la nariz así como contusiones en varias partes del cuerpo y heridas por las que tardó en curar 35 días, de las cuales 20 fueron impeditivos.



Mientras, el otro demandante sufrió un traumatismo craneoencefálico leve, así como la fractura de varios huesos, contusiones y heridas por las que tardó en curar treinta días, de los que veinte fueron impeditivos.



El juez no cree acreditado que los acusados lanzaran sillas del establecimiento contra las víctimas, ni que el cuarto acusado, que también declaró en la vista oral celebrada el pasado 4 de octubre, participara en los hechos.



Por ello condena a Machis a dos delitos de lesiones por los que deberá pagar una multa de 9.600 euros y a los otros dos a sendas multas de 3.840 euros por los mismos delitos, así como la imposibilidad de acercarse a los demandantes a menos de cien metros ni comunicarse con ellos durante dos años.



Del mismo modo, en materia de responsabilidad civil los penados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a los dos demandantes con 6.383 y 2.164 euros respectivamente.



La Fiscalía solicitaba dieciocho meses de prisión para cada uno de los acusados, la defensa, representada por José Félix Fernández; reclamaba la imposición de una multa de 3.600 euros y la acusación particular, ejercida por Carlos Aránguez, pedía cuatro años de cárcel.