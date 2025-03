El Granada CF suma ocho futbolistas entre bajas y dudas para el partido de este domingo

Este domingo (21 h.) el Granada juega en el Nuevo Los Cármenes, unos de los partidos, a priori, más cómodos que puede disputar en la Segunda División. El rival, el Racing de Ferrol, es un equipo prácticamente desahuciado al descenso. Catorce puntos lo separan de la salvación y han intentando el cambio de entrenador, sin mucho éxito. Es cierto que los rojiblancos tienen bajas significativas en defensa, pero incluso con ello, debe de ser un encuentro asequible para los locales. No conseguir la victoria ante el conjunto gallego, podría además acentuar los rumores en torno al cese de Fran Escribá, cuya plantilla suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria y no está situado en la zona de ascenso directo, ni siquiera de play off.

bajas y dudas

El Granada presenta bajas seguras y algunas dudas, a la hora de conocer los jugadores que están disponibles. Se encuentran lesionados Williams, Józwiak, Luca Zidane y Brau. Bien es cierto que sobre el primero no hay parte oficial, pero no ha entrenado durante toda la semana con el grupo y por tanto habrá que anotarlo como baja. Tampoco podrá entrar en convocatoria el sancionado Stochikov. Es duda la participación de Insua y Mano Lama, aunque todo hace indicar que estarán disponibles. Se desconoce cuál puede ser la posible lesión de estos dos centrales, pero no han entrenado con normalidad. Tampoco se puede garantizar el concurso de Carlos Neva, porque aunque lleva varios días entrenando con normalidad, está saliente de lesión.

once del granada

En esta ocasión y con los datos descritos es muy difícil establecer un once, además debemos de tener en cuenta que, por lo general, Fran Escribá suele sorprender con algunas de sus decisiones. Si atendemos a la lógica, una de posible alineación sería la integrada por Mariño: Ricard, Lama, Insua, Rubén; Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Tsitaishvili, Rebbach; Reinier y Lucas Boyé. En otra variantes se podría contar con Miguel Rubio, Óscar, Hongla, Siren Diao o Borja Bastón. De esta forma se confirma que aunque el equipo tenga muchas bajas y significativas, dispone de suficientes variantes como para garantizar el éxito, más ante el Racing de Ferrol.

RACING DE FERROL

El Racing de Ferrol tiene las bajas de Nacho y el ex del Granada, Cabako, lesionados, y Robert Correa, sancionado. El once más probable que alinee Alejandro Menéndez es el integrado por Yoel; Aitor, Naldo, Castro, Insua; Perez, Naim, Álvaro Héber; Raúl Blanco y Jauregui.