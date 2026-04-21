El Granada CF recuperará a un jugador importante de su defensa para jugar frente a la U. D. Almería
La tensión competitiva es necesaria para afianzar la permanencia
Granada - Publicado el
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El Granada recibe al Almería el próximo domingo. Los almerienses luchan por el ascenso, y el equipo de Pacheta no debe descuidarse para certificar cuanto antes que no pasará apuros en las últimas jornadas. Para este partido recuperará a Diallo, una vez cumplido su encuentro de sanción. No estará Manu Lama, convaleciente de su lesión, y seguirá sancionado Jorge Pascual, que por tanto se perderá el encuentro contra su exequipo.
recuperar la tesión comopetitiva
Cabe confiar en que el Granada recupere el pulso competitivo que pareció ausente en el último encuentro. Probablemente sea una cuestión subconsciente la que ha provocado esta situación, derivada de un contexto en el que, virtualmente, parece que el equipo continuará un año más en la categoría.
"En las próximas horas vence la tregua de 15 días que se dieron Estados Unidos, Israel e Irán. La incertidumbre sobre lo que puede ocurrir es grande, pero la esperanza de que el alto el fuego se prorrogue crece a medida que pasan las horas"
Pilar G. Muñiz
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