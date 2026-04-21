COPE
Podcasts
Deportes Granada
Deportes Granada

El Granada CF recuperará a un jugador importante de su defensa para jugar frente a la U. D. Almería

La tensión competitiva es necesaria para afianzar la permanencia

Diallo
00:00
Descargar
La Liga

Diallo

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura34:52 min escucha

El Granada recibe al Almería el próximo domingo. Los almerienses luchan por el ascenso, y el equipo de Pacheta no debe descuidarse para certificar cuanto antes que no pasará apuros en las últimas jornadas. Para este partido recuperará a Diallo, una vez cumplido su encuentro de sanción. No estará Manu Lama, convaleciente de su lesión, y seguirá sancionado Jorge Pascual, que por tanto se perderá el encuentro contra su exequipo.

recuperar la tesión comopetitiva

Cabe confiar en que el Granada recupere el pulso competitivo que pareció ausente en el último encuentro. Probablemente sea una cuestión subconsciente la que ha provocado esta situación, derivada de un contexto en el que, virtualmente, parece que el equipo continuará un año más en la categoría.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 21 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking