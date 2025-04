El Granada CF recupera a uno de sus futbolistas más valiosos, para un partido en el que se podrían enfrentar a dos hermanos

Este domingo se va a producir una curiosa circunstancia en el partido que el Granada va a disputar frente al Albacete. Podrían enfrentarse dos hermanos: Gonzalo Villar y Javier Villar. El mayor es Gonzalo, centrocampista del Granada que tiene 27 años, y el menor Javier que cuenta con 22 y juega de medio centro en el equipo castellano-manchego. Ambos se formaron en las canteras del Murcia y el Elche y apuntan a la titularidad.

brau

Miguel Ángel Brau, ha ya vuelto a entrenar con el grupo. El lateral izquierdo del Granada se lesionó el pasado 8 de marzo. No obstante, ahora su forma física no debe ser todavía la adecuada, puesto que una cosa es el alta médica y otra la competitiva. No obstante, su presencia supone una alternativa a Carlos Neva. Brau concluye contrato con el Granada esta temporada y aunque el club ha intentado su renovación, todavía no existe ningún acuerdo al respecto. El futbolista comenzó la temporada a la sombra del mencionado Carlos Neva y una lesión del compañero le permitió alcanzar la titularidad, ofreciendo un rendimiento adecuado y es uno de los futbolistas con mayor proyección de la plantilla rojiblanca.

rivales

El encuentro frente al Albacete puede ser clave para las aspiraciones de ascenso del Granada. A estas alturas de la competición, el conjunto dirigido por Fran Escribá, que está a dos puntos de la zona de play off de ascenso, también debe estar pendiente de los equipos a los que puede superar en la tabla. El Almería, con un punto más que el Granada, recibe el domingo (14 h.) al último clasificado, el Cartagena. El Huesca que suma dos más que los rojiblancos, juega el lunes (2o,30 h .) en su propio terreno de juego ante el Málaga. El Oviedo está tres puntos por encima del Granada, pero el gol a verage es favorable a los asturianos que reciben el el sábado (21 h.) al Racing de Ferrol, club prácticamente descendido.