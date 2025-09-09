El Granada CF completa la inscripción de todos sus futbolistas

Los seguidores del Granada saldrán de dudas sobre las situaciones que se han producido durante este mercado de fichajes, en el que han ocurrido acontecimientos bastante extraños. Los dirigentes del club examinarán el mercado invernal este miércoles. El más desconcertante de todo lo sucedido en este comienzo de campaña es que, al finalizar la pasada temporada, se anunció que el futuro económico del club no presentaba graves problemas y sin embargo, la realidad ha sido distinta. Han existido dificultades para inscribir jugadores en las primeras jornadas, y los fichajes realizados no parecen propios de un equipo cuyo objetivo era regresar a Primera División. Conocer los motivos que han conducido a esta aparente contradicción podría contribuir a romper con la opacidad que ha caracterizado los últimos meses.

"La maldición del ex"

La inquietud generada por esta situación de opacidad —como tantos otros males en el fútbol— se puede solucionar con buenos resultados. El Granada buscará su primera victoria de la temporada en la quinta jornada, donde se enfrentará al Leganés el próximo domingo. El conjunto madrileño, además de contar con uno de los presupuestos más importantes de la categoría, gracias a la prima por descenso, también tiene a su favor "la maldición del ex": en sus filas milita el que fuera jugador rojiblanco Ignasi Miquel, y en el banquillo se sienta Paco López, entrenador que protagonizó el último ascenso del Granada a Primera División.

el último futbolista inscrito

El equipo de Pacheta ya prepara desde este martes el próximo encuentro, que se disputará el domingo (21:00 h) en el Nuevo Estadio de los Cármenes. Una de las novedades podría ser la inclusión en la convocatoria de Giorgi Gagnidze, centrocampista cedido por el Dinamo de Moscú, que no pudo ser inscrito antes del partido frente al Málaga por problemas burocráticos. Ya figura oficialmente como jugador del conjunto rojiblanco. Además, el técnico podrá volver a contar con los internacionales Astralaga y Hongla, aunque sigue siendo duda si este último ha superado su lesión. Weissman ya tiene equipo

weissman ya tiene equipo

El delantero Shon Weissman terminó su relación con el Granada en el último día del mercado y finalmente ha fichado por un equipo de la liga austriaca, país donde vivió algunas de sus mejores etapas como futbolista. Aunque inicialmente se especuló con su regreso al Wolfsberger AC —club en el que ya militó—, finalmente se ha unido al Blau-Weiss Linz, actual colista del campeonato, que aún no ha logrado ninguna victoria esta temporada.