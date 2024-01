Dos futbolistas pueden incorporarse en los próximos días a la plantilla del Granada CF

Alexander Medina ha comenzado hoy a preparar el partido que disputará el Granada este lunes (21 h.) en el Colilseum ante el Getafe. Es la primera de las cuatro sesiones previas a un encuentro muy importante para el futuro del club rojiblanco, que no puede permitirse continuar una nueva semana más sin sumar. El conjunto de Bordalás es décimo en la tabla y está cimentando gran parte de su campaña en los partidos como local, donde ha sumado cinco victorias, tres empates y una sola derrota que se produjo ante el Rayo Vallecano. Su futbolista más en forma es el delantero Borja Mayoral que suma trece goles. El Granada tiene para este partido las bajas de Hongla y Lucas Boye, por sanción, y Raúl Fernández por lesión.

Pellistri y Maouassa

Matteo Tognozzi, director deportivo, última los detalles para perfilar la plantilla antes de que cierre el mercado el próximo 31 de enero. Dos jugadores pueden incorporarse en breve. El delantero Facundo Pellistri está próximo a sumarse a la disciplina de Alexander Medina. Llegaría cedido desde el Manchester United. Faitout Maouassa también podría pasar a formar parte de la nómina de futbolistas del Granada. Es un lateral izquierdo de 25 años, propiedad del Brujas de Bélgica y que lo tiene cedido al Lens de la Primera División francesa, donde está disponiendo de pocos minutos. Su llegada permitiría contar con un segundo lateral izquierdo, puesto que con la marcha de Álvaro al Benfica, actualmente solo hay un futbolista nato para esta demarcación. Se trata de Carlos Neva.

Un goleador

El perfil de estos jugadores, aunque pueda tener interés, no se adapta a la principal deficiencia que ahora mismo tiene el Granada. El equipo necesita un goleador para conseguir evitar el descenso. Ni siquiera el delantero que podría llegar tiene una estadística que avale su capacidad para batir, con cierta asiduidad, la meta contraria. En el caso de que el club no contrate a un futbolista que dispongan de capacidad goleadora, la posibilidad de lograr mantener la categoría se diluye bastante. No obstante, la presencia de un extremo con garantías,puede significar la liberaión de lap resión que ejercenl os rivales sobre Bryan Zaragoza y permitirle un mayor protagonimos de cara a la portería contraria.

Tarea compleja

Es una tarea muy compleja encontrar a un delantero goleador, máxime para una liga tan exigente como la Primera División española, a lo que hay que añadir el riesgo que supone fichar por un club que puede terminar descendiendo de categoría. Además los recursos económicos están limitados. Una parte destacada del límite salaria lo tiene el Granada depositado en jugadores con los que no se cuenta habitualmente. Son varios los millones de euros que cueta mantener en la plantilla futbolistas como Weissman, Famara o Vallejo. Sus elevados salarios unidos a su rendimiento están complicando mucho la posibilidad de que puedan marcharse a otros clubs y dejar así en mejor situación la capacidad de inversión del equipo.

Audio