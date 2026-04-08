Desde Copenhague (Dinamarca) Álvarez Tomé, exentrenador del Granada CF y la Cultural Leonesa, analiza el partido de este domingo

Miguel Ángel Álvarez Tomé fue entrenador del Granada en la temporada 2009-10, que terminó con el ascenso a Segunda y con Fabri en el banquillo. También ha dirigido a la Cultural Leonesa. Sigue la evolución de los dos equipos y ha analizado hoy en DEPORTES COPE GRANADA el partido que este domingo enfrentará a estos dos clubes en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Entre otras cosas ha dicho que esperaba que el Granada hubiera podido luchar por el ascenso y que nunca ha empleado una defensa con tres centrales, aunque no se ha ahorrado elogios para Pacheta.

Dudas en el Granada

En el Granada la gran duda es conocer si Manu Lama estará o no a disposición del entrenador para este partido. Es el defensa más valioso de cuantos tiene el Granada. Una dolencia le hizo perderse el último partido. Hay también otra duda importante y es si habrá cambio en la portería. La sensación es que Luca Zidane es un portero más solvente, pero los dos últimos partidos los ha pasado en el banquillo.

La Cultural: un equipo con dificultades defensivas y ofensivas

La Cultural Leonesa tiene dos problemas graves. Es el equipo más goleado de la categoría y, junto con el Zaragoza, el que menos goles marca. Por tanto, el Granada debe partir como favorito, añadiendo a esto que la categoría es muy igualada y cualquiera puede dar la sorpresa. Actualmente ocupa el último lugar de la clasificación.