Los canteranos del Granada CF pueden ser protagonistas ante el Sporting

Todavía no se conoce si Gonzalo Villar y Sergio Ruiz estarán en disposición de jugar mañana con con el Granada en El Molinón. Según Fran Escribá, el que más cerca se encuentra de una recuperación que le permita actuar es el segundo. Caso de que no pudieron actuar, el llamado a acompañar a Trigueros en el centro del campo podría ser el canterano Juanma. Recordemos que para este partido el Granada tiene las bajas por lesión de Marc Martinez, Williams y Carlos Neva, por estar convocados con sus selección no podrán jugar Hongla (Camerún), Tsitaishvili (Georgia) y Uzuni (Abania) y tampoco está disponible Józwiak al cumplir su segundo partido de sanción. Esto disminuye de manera considerable el potencial del Granada.

once del granada

Es complicado aventurar un once del Granada, pero podría indicar esta posible alineación: Mariño; Ricard, Miguel Rubio, Óscar, Brau; Trigueros Sergio Ruiz o Juanma, Pablo, Rodelas; Lucas Boye y Reinier. Por tanto, los dos canteranos que jugaron frente al Eldense, pueden ahora ser titulares tras los minutos que disputaron con el equipo granadinista.

sporting

El rival es el el mejor equipo como local de lo que se lleva disputado de liga. Para este partido tiene las bajas de Diego Sánchez, central, y la de última hora de Gaspar, extremo, pero recupera al medio centro Jesús Bernal. Dubasin y Campuzano son los máximos goleadores del equipo que entrena Rubén Álvarez. Esta situado en segunda posición en la tabla y el Ambiente en El Molinón suele ser de gran importancia para animar al conjunto asturiano. Su once más probable estará compuesto por Rubén Yñez; Guille Rosas, Rober, Maras,Pablo García, Oaetxea, Nacho Gelabert; Queripo. Otero y Dubasin.