El Ayuntamiento ha requerido al Granada CF para "que atienda" la situación del Nuevo Estadio de Los Cármenes

La situación del Granada es preocupante. El límite salarial impuesto por La Liga impide, por el momento, dar de alta a cuatro de los futbolistas que se han firmado esta temporada —Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo—. Además, hablar de más incorporaciones en este momento parece muy complejo. De esta manera, la plantilla, en principio, no ofrece muchas garantías para poder disputar una temporada en la que el objetivo debería ser el ascenso.

La solución a esta complicada situación pasa por traspasar a algunos futbolistas que liberen masa salarial. Los candidatos a abandonar el club son Hongla, que por el momento es el que mejor cartel tiene, Lucas Boyé, en la órbita del Alavés, Stoichkov y Weissman. Se trata de operaciones complejas, puesto que los posibles compradores conocen la debilidad económica de la entidad y esto juega en contra de los intereses rojiblancos durante las negociaciones.

Eibar - Granada

El equipo, que comenzó la liga este sábado con derrota por 1-3 ante el Deportivo de La Coruña, ha comenzado esta mañana a preparar el partido que disputará el viernes ante el Eibar en Ipurúa (19:30 h). El día anterior ya estarán en el País Vasco, habiendo previsto entrenar el jueves en Lezama (19:30 h). En este partido será baja segura Manu Lama, que fue expulsado por doble amarilla en la jornada inicial del campeonato, y podrá entrar en convocatoria Alemañ, cumplido su partido de sanción. Habrá que estar atentos a la evolución de los lesionados Casadesús, lateral derecho procedente del Andorra, y Lucas Boyé, aunque en su caso se está más pendiente de buscarle un nuevo destino.

El Ayuntamiento mueve ficha

Existe preocupación por el estado de la instalación del Nuevo Los Cármenes, que presenta bastantes problemas, entre ellos la situación del césped. Al respecto se han pronunciado hoy el Concejal de Deportes, Jorge Iglesias (PP), quien indicó que "el mantenimiento de la instalación es obligación del club y así lo dice el convenio que rige actualmente. Por ello, la pasada semana hicimos un requerimiento al club para que atendiera esta obligación".

También ha denunciado la situación el edil de la oposición, Eduardo Castillo (PSOE), criticando "la falta de intervención en puntos como la puerta de la afición, totalmente deteriorada", y condenando que "otro año más el PP en el Ayuntamiento haya desaprovechado los meses de verano para intervenir y acometer labores de mantenimiento". A esto, Iglesias ha replicado que "el equipo de gobierno cumplirá su promesa y, por primera vez en la historia de Los Cármenes, se van a acometer reformas muy relevantes, con una inversión de 2,7 millones de la Diputación. También, nos hemos comprometido a terminar las esquinas del estadio con fondos municipales, para los que ya está encargado el proyecto".

Preocupación entre los pequeños accionistas

También la Asociación Granadinista 5001 y los representantes del Sindicato de pequeños accionistas han manifestado "su profunda preocupación por la grave crisis institucional que los actuales mandatarios han provocado en nuestro club" y anuncian que adoptarán "las medidas que sean necesarias", añadiendo que "no queremos ser cómplices de esta situación".