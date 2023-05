El árbitro protagonista del partido del Granada CF en Vitoria

En ocasiones los árbitros se convierten en protagonistas de los partidos. Por los general, no suele ser bueno para el fútbol. Eso es lo que ha sucedido en el encuentro que el Granada ha empatado en Mendizorroza (1-1). Iván Caparrós Hernández, auxiliado en el VAR por Eduardo Prieto Iglesias tuvo una actuación que ha levantando opiniones polémicas.

Fereira titular

Paco López tuvo que situar bajo la portería a Ferreria, que sería el héroe del partido, debido a una lesión de Raúl Fernández, a pesar de que el guardameta había viajado con el equipo. En el centro del campo situó como titulares a Sergio Ruiz y Pol Lozano, dejando en le banquillo a Bodiger y Petrovic y recuperó la titularidad Weissman. El Alavés dominó los compases iniciales, pero pronto el Granada se hizo con el partido y llegó la primera ocasión rojiblanca con un cabezazo de Sergio Ruiz. Los visitantes lograron adelantarse en el marcador con un penalti cometido sobre Uzuni, que se encargo de materializar el delantero albanés en el m. 22. Aunque el Granada siguió controlando el partido, no hubo más jugadas de peligro reseñables por parte de ninguno de los dos equipos.

Expulsión y penalti

Cuando comenzó el segundo tiempo, el Alavés parecía otro. Estaba más metido en el partido y el Granada trataba de contenerlo. La segunda cartulina a Sergio Ruiz (m. 59) dejó al equipo visitante con uno menos y a partir de ahí el partido fue muy diferente. Esta decisión del colegiado pudo ser bastante rigurosa. La superioridad del equipo vasco era mayor y en un contragolpe que pudo defender mejor el Granada, Luis Rioja (m. 65) conseguí igualar el marcador.

El empate no parecía un mal menor a tenor de cómo se iba desarrollando el juego, pero el Alavés pudo ganar el encuentro. De nuevo el árbitro tomó protagonismo. Consultó al VAR tras una mano de Quini y decretó otro penalti. Salva Sevilla lo lanzó y Ferreria envió el balón a saque de esquina. Cuando en el m. 88 Duarte vio la segunda amarilla, el Granada se volcó sobre la meta contraria, aprovechando su igualdad numérica, pero no pudo ganar el partido. Antes se se produjeron otras acciones que podrían haber terminado también con expulsión de un jugador local, pero el colegiado no le entendió de esta manera.

Tres rivales

Este punto conseguido en Mendizorroza puede ser clave de cara a lograr el ascenso directo. El tiempo lo dirá. El Granada concluye la liga con tres rivales en teoría asequibles: Lugo, Mirandés y Leganés.

Ficha técnica

Alavés: Sivera; Tenaglia (m. Jason, 62), Abqar, Sedlar, Duarte; Blanco, Salva Sevilla, Rober (Benavides, m. 90), Luis Rioja (Toni Moya, m. 90); Villalibre y Miguel (Panichelli, m. 77).

Granada: André Ferreira; Quini, Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva (m. Bryan, 88); Pol Lozano (m. Petrovic, 88), Sergio Ruiz, Melendo (m. Bodiger, 62), Callejón (Antonio Puertas, m. 62); Uzuni y Weissman (Soro, m. 68).

Árbitro: Iván Caparrós Hernández de la Comunidad Valencia. Expulsó por doble amarilla a Sergio Ruiz (m. 53 y m. 59), del Granada, y a Duarte (m. 35 y m. 88) del Alavés. Vieron cartuliana amarilla Sivera (m. 20), Salva Sevilla (m.33), Villalibre (m. 63) del Alavés y Carlos Neva (m. 25), Antonio Puertas (m. 63’), Ignasi Miquel (m. 64’), Pol Lozano (m. 77) y Quini (m. 81).

Goles: 0-1, (m. 22’) Uzuni, de penalti. 1-1, (m. 66’) Luis Rioja.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 39 de Segunda División disputado en el Estadio Mendizorroza ante 19.200 espectadores, entre los que hubo medio millar de seguidores del Granada.