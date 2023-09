La esperanza del Granada CF para cortar la hemorragia defensiva pasa por un jugador de la cantera

(Foto: Europa Press)

La recuperación de Torrente está cada días más cerca de permitirle volver a jugar con el Granada. El defensor del Granada va cogiendo el ritmo necesario para estar a disposición de Paco López. Los signos son tan positivos que es posible que pueda formar parte de los convocados para el partido del próximo lunes ante el Girona. El murciano formado en el Recreativo debutó con el primer equipo en 2021 y daba signos de ir mejorando permanentemente su juego. Sin embargo, una grave lesión el pasado mes de marzo le obligó a pasar por el quirófano y su recuperación ha tenido distintas fases en las que no todo han sido alegrías. Pero ahora parece que está próximo el fin de su particular calvario. El ocupar una demarcación donde el equipo ha mostrado sus mayores carencias, hacen albergar en él esperanzas para cortar la hemorragia de una defensa que es la más goleada de la categoría.

Vuelve Álvaro Fernández

Álvaro Fernández también es noticia. Ha vuelto a entrenar a las órdenes de Paco López. El lateral cedido por el Manchester solo ha tenido la oportunidad de completar una sesión con su nuevo equipo, puesto que tuvo que marcharse inmediatamente a sus compromisos internacionales con la sub 21 española. En el último partido disputa ayer por el combinado nacional en Jaén no tuvo minutos y ya está integrado con toda normalidad junto al resto de sus compañeros.

Varias combinaciones en defensa

A pesar de que la plantilla parece necesitar refuerzos para ofrecer mayores garantías, Paco López tiene suficientemente variantes para intentar mejorar. Dos laterales inéditos, la inminente incorporación a pleno rendimiento de Torrente y la esperada de Vallejo, son las alternativas con las que por el momento puede jugar el técnico. No obstante, puede haber pronto al menos un fichaje, como ya viene informando COPE. El hecho de que la habitual comparecencia al cierre del mercado del Director Deportivo, Nico Rodríguez, y el Director General, Alfredo García no se haya producido todavía, puede deberse a que todavía no es posible hacer balance, porque no se ha terminado de configurar la plantilla. Recordemos que pese al cierre del mercado el Granada puede fichar a jugadores sin contrato y que dispone de fichas libres para ello, además de algún margen económico, sin concretar, derivado del limite salarial..