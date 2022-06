El CIS aumenta la victoria de Juanma Moreno en Andalucía y le da hasta el 38,4 % de los votos

El candidato del PP a la reelección en la Junta, Juanma Moreno, ganaría ampliamente las elecciones autonómicas del 19 de junio con hasta el 38,4 por ciento de los votos, según la encuesta flash del CIS, por lo que aumentaría de diez a doce puntos la distancia con el PSOE respecto al anterior sondeo de la semana pasada.



Según este estudio, Moreno se movería entre el 35,2 y el 38,4 por ciento de los votos, hasta tres puntos más que la semana pasada, y el PSOE estaría entre 23,8 y 26,6 por ciento, cuando en el anterior tenía una estimación del 25,2 por ciento.



La encuesta, que esta vez no hace estimación de escaños, da un intervalo del 13,6 al 15,8 por ciento de votos a Vox, por lo que bajaría o se habría estancado respecto al 15,3 por ciento del anterior.





En la izquierda, Por Andalucía conseguiría del 9,4 al 11,4 por ciento de votos, mejorando en casi dos puntos, y Adelante Andalucía entre el 4,5 y 5,9 por ciento, también al alza.



Ciudadanos obtendría entre el 3,3 y el 4,5 por ciento de votos y Jaén Merece Más, que en el anterior CIS tenía posibilidades de escaño, bajaría de forma relevante hasta el 0,1 o 0,3 por ciento de votos.





Moreno conseguiría un gran trasvase de votos de Cs y Vox, y un 9 % del PSOE

La victoria holgada que le otorga el sondeo flash del CIS al candidato del PP a la reelección en la Junta, Juanma Moreno, se sustentaría en un gran trasvase de votos de Ciudadanos (51 por ciento) y de Vox (29,4 por ciento), así como en el 9,4 por ciento de votantes socialistas que ahora apoyarían al popular.



El flujo de votos entre PP y Vox también incluye que un 9,3 por ciento de quienes apoyaron a Moreno en 2018 ahora darían su voto a Macarena Olona, teniendo en cuenta que esa base de votantes era mayor.



Además, hay un 18,2 por ciento de los votantes de Ciudadanos que no saben todavía a qué formación votarán el domingo, y un 31,8 por ciento de jóvenes que votan por primera vez y que no han decidido, dos cifras que pueden ser clave y decantar el resultado final.



El 18,6 por ciento de votantes socialistas todavía no lo tienen claro y no han decidido su papeleta, un porcentaje que sube al 20,9 por ciento entre los votantes de Adelante Andalucía en 2018.



Este sondeo cuenta con unas 3.000 encuestas realizadas entre el 6 y 7 de junio, una vez iniciada la campaña electoral.