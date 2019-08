Zarza: "Se van a atender todas las obligaciones financieras del Córdoba"

El nuevo responsable de los servicios jurídicos del Córdoba C.F., Enrique Rodríguez Zarza, expuso en COPE Córdoba su convencimiento de que "se van a atender todas las obligaciones financieras del Córdoba CF en los plazos correspondientes y sin que le cause ningún tipo de perjuicio al club" (el plazo para saldarlo e inscribir las fichas termina el próximo viernes).

Igualmente, contó que "los pagos a Bitton Sport no se van a atender porque no es una deuda del Córdoba CF. Se irá a juicio o a dónde se tenga que ir", por otra parte "los pagos a González -que debe abonar Aglomerados Córdoba, empresa de Jesús León- se van a discutir judicialmente. No se van a pagar a menos que nos sentemos y se llegue a algún tipo de acuerdo".

También añadió que "el Córdoba es un club solvente, que se va a salvar y va a solucionar sus problemas financieros con total seguridad". El equipo blanquiverde terminó la pretemporada el pasado domingo con una victoria 1-2 en Linares con dos goles de Sebas Moyano. El viernes empató a cero en Marbella ante el Sevilla Atlético. Tras ambos encuentros el técnico Enrique Martín recalcó la necesidad de refuerzos, especialmente en la parcela ofensiva. El Córdoba ganó tres de sus ocho partidos de pretemporada y empató los otros cinco. En tres de ellos empató a cero (ante los tres rivales de su misma categoría).

Hoy en nuestro Tiempo de Análisis hemos analizado sus palabras y también la situación deportiva de la entidad con la dirección de Toni Cruz y con Ariel Montenegro, Fernando López, Álex López, Diego Molina y Paco López Cordón.