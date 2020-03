Vox aceptará unos presupuestos locales que no presentaría para Córdoba

Vox aceptará unos presupuestos municipales que no presentaría para la ciudad. Así se deduce de las palabras de la portavoz de la formación verde, Paula Badanelli, quien ha señalado que “el presupuesto presentado por el PP jamás sería el presupuesto que Vox presentaría para esta ciudad. No creemos que sea el presupuesto que Córdoba necesita”. Badanelli, que ha recordado que su formación es “liberal hasta el tuétano”, ha exceptuado que “en el primer año no se puede exigir todo, pero sí algo”. En todo caso, confían en que tras la negociación que están llevando a cabo con el gobierno municipal se tomen en cuenta “un porcentaje suficiente” de sus propuestas para dar el visto bueno a las cuentas.

A juicio de Vox Córdoba, en los presupuestos locales “echamos de menos políticas más liberales. Hay que centrarse más en la calidad del servicio más que en quién la presta. No hay una sola externalización, así que dan como buena la política de PSOE e IU. Nosotros no lo damos por bueno”. Es más, Badanelli argumentó que “se deberían plantear externalizaciones en todas las delegaciones. Lo público por lo público es un error. La calidad en el servicio debe estar por encima de todo”.

✅Tres millones de euros en inversiones para Córdoba, la impronta de VOX en los presupuestos para 2020.

@badanelli: "Echamos en falta las políticas liberales en estos presupuestos y el cambio político".

Preguntada sobre dónde debería recortar el ayuntamiento, Badanelli ha puesto su diana en las subvenciones destinadas a Cooperación, porque “entendemos que el camino no es subvencionar cualquier actividad para contentar a todos. Han mantenido las anteriores y las han incrementando a nuevos colectivos, pero ese no es el camino”. Enfatizó la portavoz que hay “casi 2 millones de euros, que no se concretan a quien va”.

Vox solicitará la creación de un cronograma para controlar los proyectos presentados

Otra de las exigencias de Vox es la creación de un cronograma que refleje cuándo se presentan los proyectos, cuándo entran en contratación y cuándo se ejecutan.Badanelli ha advertido como corolario a su intervención que “el próximo año seremos mucho más exigentes”con el gobierno del PP.