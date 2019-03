Unas 1.500 personas se concentran ante el Ayuntamiento en reivindicación por la mujer

Unas 1.500 personas, según la Policía Local, se han concentrado este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la calle del Ayuntamiento de Córdoba para mostrar la reivindicación en defensa de los derechos de la mujer y la igualdad real. Un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE); el secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, y los secretarios generales de UGT y CCOO en la provincia, Vicente Palomares y Marina Borrego, respectivamente, entre otros representantes políticos que apoyan los distintos actos de esta jornada, en la que más de 200 empresas de la provincia se han sumado a la huelga a lo largo de la mañana.

Vicente Palomares ha indicado que "este 8 de marzo es un día más dentro de los 365 días de reivindicación por la igualdad y en UGT con 130 años de lucha por la igualdad que hemos tenido de manera constante", al tiempo que ha aclarado que "no puede quedar la lucha solo en un día", sino que "la lucha tiene que ser durante los 365 días del año, porque no se está llegando a cotas de igualdad en realidad".

Además, ha advertido de que después del 8 de marzo del año pasado, "365 días después no ha habido cambios sustanciales, ni significativos", por lo que espera que "este 8 de marzo sea más fuerte y más potente que el del año pasado". Desde UGT se entiende que "la huelga va a ser un éxito y va a tener una repercusión importante, habida cuenta de los pocos avances que ha habido".

Asimismo, ha comentado que le hubiese gustado que "hubiese habido una unidad política más importante en torno a este día, una unidad política no con tanta problemática puesta sobre la mesa", porque, según ha remarcado, "la igualdad es lo que se está intentando buscar y no salir con excusas para no apoyarla".

"LUCHAR POR LAS QUE ESTÁN Y NO ESTÁN"

Igualmente, el sindicalista ha apuntado que "lo mismo que hay partidos que hacen un especial hincapié en la Constitución, llamo la atención sobre el artículo 14 de la Constitución, en el que se dice que todos los españoles somos iguales ante la ley y sobre todo no habrá diferencias por condición de sexo", pero eso, ha avisado, "hoy en día no existe".

En este sentido, ha subrayado que "la misma virulencia que hay para luchar por otras cuestiones como por ejemplo los símbolos", le gustaría que esos partidos "la tuvieran para luchar por las personas y por la igualdad real entre hombres y mujeres, que digan lo que digan no existe".

Ante ello, ha defendido que van a "luchar por todas las mujeres, por las que están aquí y por las que no están, para que haya una igualdad real, incluso aquellas que están en partidos que hoy en día están negando la existencia de esa desigualdad entre hombres y mujeres, así como la existencia de la brecha salarial y la violencia contra las mujeres".

En definitiva, Palomares espera que "en poco tiempo se llegue a las cotas de igualdad real, que es necesaria en un país evolucionado como este y en un siglo en el que es incomprensible que algunos propongan la involución en vez de evolución en igualdad".

"UN CAMINO PELIGROSO QUE NO SE PUEDE TOLERAR"

Por su parte, Antonio Ruiz ha recordado que "2018 fue un punto de inflexión dentro de las reivindicaciones por el 8 de marzo", de forma que "este año hay que seguir por ese camino, porque es absolutamente necesario", dado que "a la realidad que ya hay de techos de cristal, diferencias salariales y la violencia de género, como máximo exponente y más cruel del sistema machista, hay que añadir que es preocupante que se cuestiona la lucha por la igualdad y el feminismo desde lo político e incluso desde lo institucional".

En su opinión, "ese es un camino peligroso que no se puede tolerar y hay que ser conscientes de que no se puede dar ni un solo paso atrás en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres, sino que hay que dar pasos adelante". Por tanto, "frente a quien plantea retrocesos, desde el PSOE planteamos que queda mucho trabajo que realizar y mucho camino por recorrer y siempre dando pasos hacia adelante y nunca hacia atrás", ha argumentado.

Cabe destacar en relación a las cifras que un 17% del personal municipal ha secundado algún tipo de paro en esta jornada. Precisamente, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, presidió este jueves el Pleno con la lectura de la declaración institucional para demandar dotar a los gobiernos locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias que ha devuelto a los ayuntamientos el Pacto de Estado en materia de violencia de género para "garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible".