WhatsApp: el truco para conocer con qué nombre te tienen guardado en la agenda tus contactos

Ya no comprendemos la vida sin nuestro teléfono móvil. Lo que hace unas décadas era un artículo casi de lujo se ha convertido en un bien de primera necesidad tanto para nuestro trabajo como para nuestra vida privada. Y desde que Jan Koum lanzó al mercado la aplicación WhatsApp en 2009 para iphone su uso se ha impuesto en todos los terminales -un año después llegó a Android- y ahora es la primera aplicación en ser instalada en casi todos los terminales. Tal es así que en 2014 Mark Zuckerberg la compró por 19.000 millones de dólares, que a buen seguro no habrán sido echados de menos ante las más de 5.000 millones de descargas solo en Android.

Pero WhatsApp no es una aplicación más, sino una nueva ágora. Una jungla en la que interactúan jefes con subordinados, familias, parejas, amigos... y enemigos. Por eso, los usuarios buscan trucos para conocer quién te tiene bloqueado o bajo qué nombre estás guardado en su agenda, en una mezcla de curiosidad y morbo.

Pues bien, si no se quiere usar la vía más directa -preguntar a la otra persona, claro- hay una forma de descubrir esta curiosidad sin necesidad de descargarse ninguna aplicación. Y funciona tanto para iPhone como Android.

Primero hay que abrir la aplicación de WhatsApp e ingresar en cualquier chat o en la conversación de la persona con la que se quiere averiguar este dato. Después se le debe pedir a ese contacto que te comparta tu número de teléfono, pero no escribiéndolo en la conversación, sino a través de la propia aplicación de WhatsApp.

Para ello tiene que ingresar en tu perfil y pulsar en los tres botones que se encuentran en la esquina superior derecha de tu fotografía. Ahí se encuentra la opción de 'compartir' y al pulsar en dicha opción se desplegará una lista con todos los contactos de la agenda. Al completar el proceso, te llegará al móvil una tarjeta de contacto en la que se revelará el nombre con el que tu contacto te tiene guardado en su agenda de teléfono.

Siendo un truco sencillo, lo más complejo es encontrar una excusa para pedirle a tu contacto que te envíe tu propio número de teléfono.

