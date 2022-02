El truco militar con el que te quedarás dormido en dos minutos cuando viajes en avión

Los viajes en avión aunque son muy rápidos no suelen ser muy cómodos, sobre todo si el vuelo son de aquellos que se alargan más de tres horas en adelante. Eso de echar una cabezada mientras viajo y así no me entero del vuelo se puede convertir en una odisea. Los asientos no son muy cómodos y tampoco es que exista mucha distancia con el asiento delantero y trasero. En difinitiva, no es la butaca cómoda que puedes tener en tu casa o en casa de tus padres.









El coger el sueño no solo es cuestión de estar cómodo porque existen muchos otros factores que influyen en un vuelo como el propio estrés al que se somete el cuerpo con las prisas, mirando el reloj para llegar a tiempo al aeropuerto, buscar la puerta de embarque y que no te dejes nada atrás, incluido los propios billetes.









Cuando llegas a sentarte en tu asiento asignado estás de los nervios y ahora es cuando intentas relajarte. Existen muchas técnicas para poder hacerlo pero no todos son capaces de llevarlo a cabo. En Tik Tok la recomendación de un experto se hizo viral. Jue Agustín quien explicó un método militar con el que e l96% de las personas se quedan dormidas en el aviión en unos dos minutos aproximadamente.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y es que la falta de sueño que muchos soldados tienen cada día, este método se inventó para que los pilotos de combate pudieran mejorar su descanso y así evitar que sus reflejos empeorasen.





¿CUÁL ES LA TÉCNICA MILITAR?





La verdad es que la técnica no es muy complicada y si la llevas a la práctica tendrás muy buenos resultados, pero claro está, como todo en la vida algo que deseamos cuesta, y en este caso ocurre lo mismo, porque tendrás que practicarla al menos seis semanas para poder controlarla.









El primer paso es la relajación corporal y para ello debemos comenzar relajando el cuerpo, haciéndolo desde la cabeza a los pies. Comenzamos centrándonos con la frente, pasando a los ojos, las mejillas, los hombros, brazos, dedos, estómago, músculos, rodillas, piernas y pies. Debes hacerlo pensando en cada una de las partes y cuando la sientas relajadas pasas a la siguiente. Importante no pensar en nada y concentrarte en tu respiración que debe ser calmada. Procura estar cómodo que no te moleste nada.

Si te cuesta relajar la mente puedes hacerlo de dos maneras: una pensar en cualquier sensación que te permita gozar de ese momento como por ejemplo cuando te tumbas en la playa prácticamente desierta en un día de primavera con una temperatura muy agradable. Otra cuando estás en una colchoneta relajado sobre el agua.









Cuando la pongas en práctica en el avión es funamental que lleves ropa cómoda. Para tener la mejor relajación puedes usar tapones para evitar el ruido, antifaz de ojos para la luz o una almohada cervical. También es importante no tomar cafeína ni alcohol e intentar beber agua. Para evitar ser despertados por otros elige siempre asientos que estén alejados de los baños, y siempre mantener tu cinturón de seguridad en el avión visible. Unos consejos con loq eu podrás llegar a tu destino de manera más relajada y sobre todo descansado.

Como decimos es una técnica que debes practicar en casa e incluso llevarla a la práctica cada noche, porque será el lugar ideal para practicarla y verás como sus efectos lo notarás cada mañana al despertar.





TE PUEDE INTERESAR