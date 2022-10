La economía de la Córdoba rural sufrirá con la sequía por la bajada de la cosecha de oliva

No llueve en Andalucía, no llueve en Córdoba y la economía se resentirá presumiblemente en la temporada que viene, especialmente, en uno de los motores de nuestro sistema económico: el olivar y la producción de aceite de oliva. La estimación de la Junta es que, para el año que viene, la sequía haya hecho el suficiente daño al campo como para reducir en casi la mitad la recogida de oliva de almazara, la que se usa para producir aceite. Un varapalo más a la economía de la Córdoba rural. Antonio Luque, presidente de la cooperativa agropecuaria Dcoop, ha añadido en COPE que eso ocurrirá "si tenemos un otoño normal. Pero, si la situación sigue así, no sé si podría llegar a ser incluso peor y tener menos cosecha. Es una situación preocupante", y ha especificado que la sequía afecta "a todos los tipos de olivar" por igual, aunque "quizás a los de regadío les puede afectar un poco más". La previsión, ofrecida en el aforo de producción del olivar en Andalucía para la campaña 22-23, es que, en la provincia, se recojan 850.000 toneladas de aceituna para almazara, que producirán 158.000 toneladas de aceite de oliva (un 47,3% por debajo de la obtenidas en 2021).

Salvador, responsable de una empresa de servicios en Bujalance - un pueblo donde muchos de sus habitantes aprovechan el mes de octubre para ganarse un jornal adicional- ha asegurado a COPE que "para tener una cosecha favorable, necesitaríamos que cayesen unos 400 o 500 ligros de agua al año". Esto, como es de esperar, va a afectar a esos trabajadores. Si hay menos aceituna, se necesitarán menos manos que las recojan: "El año pasado tuve que contratar alrededor de 25 personas y, este, con solo ocho ha sido suficiente. Si la cosa sigue así, el año que viene será peor", afima Salvador.

Finalmente, si disminuye la cosecha, lo hará también la salida de aceite de oliva a los mercados. Según Antonio Luque, en torno al 25 o 30 por ciento. Y esto, otra vez, provocará una subida del precio a la que cada vez estamos más expuestos. "Se nos han disparado los precios energéticos en la industria y, al tener menos kilos de aceitunas, el coste subirá por kilo en todos las fases de la producción de aceite. Tenemos que plantear una mejor gestión del agua para tener mejor disponibilidad de la misma. No puede ser que estemos siempre dependiendo de las condiciones climáticas", sentencia.