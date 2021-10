Señorío de Los Pedroches gana la Encina de Oro al mejor jamón 100% ibérico de bellota de la D.O.P.

Un jamón de la empresa Señorío de Los Pedroches se ha coronado como el mejor jamón 100% ibérico de bellota en el concurso vinculado a las actividades de promoción del jamón de la Denominación de Origen Protegida de Los Pedroches. La pieza, premiada con la cotizada Encina de Oro, se ha impuesto en un apretado concurso a las presentadas por Jamón Jarote y Latiber, segunda (Encina de Plata) y tercera (Encina de Bronce), respectivamente, con lo que ha habido pleno de empresas de la localidad organizadora. El primer premio ha recibido una puntuación de 8,21, el segundo de 7,97 y el tercero de 7,60. Con este premio, Señorío de Los Pedroches suma ya tres al Mejor Jamón tras los logrados en 2011 y 2018.

El gerente de la empresa, Alfonso Martín, se ha mostrado visiblemente emocionado porque “esto es el trabajo a muchos años, es un premio que fundamentalmente recompensa el esfuerzo y la tenacidad”, indicaba ante los medios de comunicación. Martín también ha asegurado que “sabía que algún premio iba a caer, pero no sabía que iba a llegar tan lejos”, para a continuación detallar que es de una partida de cerdos criados en la explotación El Rongil, situada en término municipal de Villanueva de Córdoba y que desarrolla su actividad como Navaluenga SL. El Concurso al Mejor Jamón 100% Ibérico de Bellota de Los Pedroches, cita indispensable de la muestra, ha incrementado este año su participación dando cabida a trece empresas adscritas a la Denominación de Origen de Los Pedroches.









El jurado, compuesto por Noelia Martín, responsable de Laboratorio General del SIPA de la Universidad de Extremadura; Rosa García, Doctora en Veterinaria por la Universidad de Córdoba; Vicente Campini, responsable de comunicaciones de la Universidad de Extremadura; Antero Manuel, coordinador de estudios del CICAP; y Manuel Pradas, gerente de Artiberic, han valorado cuestiones relacionadas con la morfología de las piezas, la textura, el sabor, el aroma o la jugosidad. La calidad de las piezas ha llevado a que miembros del jurado repitan la cata para captar mejor las diferencias entre unas y otras.

La alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez, ha resaltado el salto cuantitativo en la participación, pero también la calidad de las piezas. “Las industrias se lo han puesto muy difícil a los miembros del jurado porque es muy complicado seleccionar al mejor cuando venimos viendo resultados de valoración tan ajustados”, ha indicado. Sánchez se ha mostrado satisfecha por poder recuperar parte de la esencia de la Feria con las degustaciones y ha reafirmado la apuesta por la promoción del producto estrella de la gastronomía de la comarca ya que “con ello favorecemos el desarrollo no solo de Villanueva de Córdoba, sino de toda la comarca de Los Pedroches”.

Por su parte, el delegado de Turismo, Ángel Pimentel, ha valorado el “excelente turismo de la comarca de Los Pedroches” destacando también la aportación de la gastronomía. Por último, el delegado territorial de Agricultura, Juan Ramón Pérez, ha querido resaltar la “calidad” del jamón ibérico de Los Pedroches. Programación del sábado Las actividades del Jamón de Los Pedroches proseguirán en la jornada del sábado con dos citas muy atractivas, el Concurso Nacional de Cortadores, uno de los más prestigiosos del panorama nacional, y la gran novedad de esta edición, el túnel del jamón. Se trata de un recorrido de degustación en grupos reducidos que se realizará en el pabellón polideportivo y donde ocho industrias adscritas a la Denominación de Origen servirán su jamón.

Este espacio estará abierto al público de manera ininterrumpida desde las once de la mañana hasta la siete de la tarde. Durante todo el sábado, 17 establecimientos de la localidad ofrecerán degustaciones de las industrias jamoneras de la DO durante toda la jornada. Por su parte, el Concurso Nacional de Cortadores comenzará a las once de la mañana también en el pabellón polideportivo y de manera paralela a las degustaciones.

El concurso contará con la maestría de siete cortadores de jamón que pugnarán por alzarse con el primer premio. El aforo para poder seguir el concurso será limitado, aunque podrá seguirse por las redes sociales de la organización. Ante esta nueva jornada, la alcaldesa de Villanueva ha querido resaltar que “todas estas actividades son una apuesta decidida por promocionar el jamón, pero también a la comarca de Los Pedroches y a todos los municipios adscritos a la DO”.