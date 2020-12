Revelan la sorprendente relación entre Santiago Abascal y Oriana Marzoli

La venezolana Oriana Marzoli ha ocupado en las últimas horas los platós de Telecinco, tras el monumental enfrentamiento que tuvo el pasado domingo con Amor Romeira, cuando durante la emisión del reality 'La casa fuerte' Oriana estalló contra la tertuliana, se suma ahora la posible infracción de las medidas que el Gobierno ha impulsado para frenar la propagación del coronavirus.

Además, la joven venezolana ha sido acusada de participar en fiestas ilegales, a pesar de la situación provocada por la pandemia del Covid. Una información que también ha provocado que salga a la luz el vínculo que existe entre Oriana y el líder de Vox, Santiago Abascal.

Rafa Mora carga contra Oriana

Este lunes, salía a la luz una nueva polémica con el príncipe africano que, al parecer, habría organizado una fiesta ilegal con unas 300 personas, entre las que estaría Oriana. Desde ese momento, la opinión en redes se ha dividido por completo aunque en el plató de ‘Sálvame‘ parecen tener muy clara su postura.

Un ejemplo de ello es que la colaboradora del programa de Mediaset, Mila Ximénez, ha pedido no coincidir con ella en ningún momento y que sea expulsada de Mediaset. “Me niego a coincidir con ella en ningún sitio, a mí no me va a infectar cuando yo estoy en mi casa y no veo ni a mi familia, para que una niñata se vaya de fiesta y me contagie a mí”, ha dicho Mila.

Al parecer, habría sido una de las asistentes de la fiesta presuntamente organizada por el príncipe africanohttps://t.co/T3kJtG9jcb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 7, 2020

Parece que el interior hubo personas conocidas y Rafa Mora desvelaba en 'Sálvame' el nombre de la conocida televisiva, que habría asistido a esta fiesta y que además sería "reincidente": "La persona que ha estado en esa fiesta pegándose la juerga, cachondeándose, de todo lo que está ocurriendo y encima lo airea es Oriana Marzoli".

Rafa Mora ha dado más datos y ha traído unas fotografías que demostrarían su versión y en la que Oriana estaría 'disfrutando' es esta fiesta ilegal. Lejos de quedarse callado, el colaborador ha asegurado que la información la conoce de primera mano ya que Oriana se lo contó entre bambalinas. “Es vergonzoso que luego venga a trabajar como si no pasara nada, lo cuenta entre bambalinas”, ha desvelado.

La relación de Oriana con Santiago Abascal

Además, Rafa ha querido contextualizar la información y recordar que a Oriana se la ha visto en repetidas ocasiones manifestándose contra el Gobierno y en apoyo a determinados partidos políticos como VOX, que está liderado por Santiago Abascal.

Además, y a propósito del líder de la formación ultraderechista, se destapaba otro de los vínculos secretos entre la influencer y televisiva y Abascal. Y es que el político sigue muy de cerca en redes sociales a Oriana. Una prueba más de esas simpatías ideológicas.

La joven venezolana ya acudió a una de las manifestaciones en coche que organizó Vox tras el confinamiento para protestar por la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, por lo que recibió numerosas críticas de Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier soltándole a Oriana lo de las manifestaciones ME MEO #LaCasaFuerte1pic.twitter.com/60Rpfu84f6 — peri xmas (@T5Comento) June 11, 2020

