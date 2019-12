Resumen sonoro de 2019 en clave blanquiverde

El año 2019 que está terminando ha sido uno de los más completos y complicados de la historia del Córdoba C.F. El club ha tenido en los últimos doce meses dos -o tres- propietarios, un administrador judicial, dos directores deportivos, cuatro entrenadores y ha consumado su regreso a Segunda B trece años después. Para colmo, su plantilla ha vivido más pendiente de las nóminas que de las pelotas y la afición cordobesista ha vivido tiempos salvajes que casi culminan con la muerte del club y que, indirectamente, han terminado con la transformación de la entidad a la que quieren en una unidad productiva a la que la Federación deberá dar carta blanca a partir de junio.

Después de la descacharrante rueda de prensa del 18 de diciembre de 2018 de Jesús León, que dejó su célebre frase “lo voy a arreglar”,el Córdoba arrancaba el año a apenas dos puntos de la salvación y en el mercado invernal revolucionó la plantilla con las altas de Carrillo, Flaño, Chus Herrero, Yann Bodiger, Neftali Manzambi, Carbonell y Menéndez y las bajas de Bambock, Jesús Valentín, Sebas, Javi Galán, Jovanovic, Expósito, Aythami, Josema y Jona. No obstante, el equipo seguía sin funcionar y empezó 2019 con apenas un punto en los cinco primeros encuentros del año. La falta de liquidez, los impagos y las mentiras del propietario empezaban a minar el sueño de la continuidad en el fútbol profesional. Así, en apenas un mes la distancia con la permanencia se amplió a los ocho puntos.

A pesar de la teórica confianza mostrada en Curro Torres por León el catalán fue despedido el 25 de febrero tras la derrota 3-1 en Almería. El balance de Torres en el banquillo cordobesista se saldó con dos victorias, cuatro empates y ocho derrotas. La distancia con la permanencia era de seis puntos cuando se produjo el relevo. Torres agradeció la experiencia en su despedida y Rafa Navarro, su sustituto, aseguró en COPE Córdoba no tener miedo a la falta de bagaje como entrenador.

Pero la situación no mejoraba. En el segundo encuentro del entrenador cordobés, el 10 de marzo, el Córdoba sufrió una dura derrota en Almendralejo ante el rival directo Extremadura (3-0) en el que estuvo especialmente mal -hasta lo sospechoso- su portero Carlos Abad. Navarro, superado, llegó a exculpar a sus jugadores tras un partido tan malo en un momento tan importante de la temporada.

Después de un mes de abril sin victorias, el descenso se consumó precisamente en el campo que vio ascender al Córdoba el 22 de junio de 2014. En Las Palmas, por culpa de un 1-0, Rafa Navarro tuvo que dar justificaciones de un descenso anunciado. La plantilla llevaba ya en ese momento dos meses sin cobrar y Magdalena Entrenas, entonces todavía consejera, reconocía sentir vergüenza por lo que estaba sucediendo.

Pero no todos dentro del club habían abierto los ojos a la realidad de la gestión de León. Manuel Garrido, presidente de los veteranos y consejero, dejó para la hemeroteca su célebre frase sobre una teórica deuda cero al final de temporada que luego se convirtió en casi de once millones. Fue el 17 de mayo. Unas semanas más tarde su jefe no le desmentía, pero le matizaba. La bola seguía rodando.

En junio comenzó la pretendida revolución en clave de Segunda B. Se marchó el director deportivo Rafa Berges reconociendo que habían sido los meses más duros de su trayectoria y llegó en su lugar Alfonso Serrano como su relevo y, de su mano y como secretario técnico, Jorge Rodríguez de Cózar. A finales de mes se confirmó el fichaje de Enrique Martín como entrenador.

Pero en julio saltó la bomba. Relativamente. Jesús León no cumplió con el último plazo del pago del traspaso del 98,7 por ciento de las acciones del club (4,5 millones de euros) y, en consecuencia, comenzaba la batalla legal por parte de Carlos González, el ex propietario, para recuperar el control de la entidad. A finales de ese mes en COPE Javi Lara se desahogó tras un año durísimo en el que Jesús León le hizo desagradable su profesión.

En agosto Jesús León gastó su última bala contratando teóricamente para el Córdoba C.F. al abogado granadino Enrique Rodríguez Zarza, quien también haría las funciones de secretario del Consejo. Zarza hizo, más bien, de portavoz y perro de presa de León, defendiéndole a capa y espada en cuantas ruedas de prensa tuvo que intervenir y reforzando la teoría del complot contra el empresario montoreño. Su guerra con la ex consejera Entrenas y su libro de accionistas deparó momentos surrealistas.

En septiembre, comenzaron a salir los primeros audios -lo hizo el diario ABC- en los que Jesús León revelaba su verdadera cara. Unos testimonios que aceleraban un proceso ya irreversible de descomposición de una SAD saqueada y que empezaba a no pagar tampoco sus deudas. El ex consejero Zulategui expuso su parecer en esos días inciertos en COPE.

En lo deportivo la cosa tampoco marchaba nada bien y la cabeza del grupo nunca estuvo al alcance de los blanquiverdes desde que la pelota empezó a rodar. En unas declaraciones sorprendentes el Director Deportivo Alfonso Serrano dejó caer durante la presentación que había confeccionado junto a Cózar que no le estaba gustando el juego del equipo entrenado por Enrique Martín.

Y así, de manera sorprendente y tras una derrota en Cartagena el técnico Enrique Martín dejó, el 23 de octubre, el club según su versión por una serie de problemas personales.Su sustituto, Raül Agné, fue una petición directa de Alfonso Serrano, que lo conocía perfectamente de su etapa en Tenerife. En su presentación auguró un cambio radical en la forma de jugar.

En noviembre todo se precipita. El 6 de noviembre los jugadores dan una rueda de prensa en El Arcángel en la que denuncian los impagos que llevan sufriendo, que ya están próximos a cumplir los tres meses, la frontera que les permitiría dejar el club libremente. Ese mismo día Carlos González declaró ante los medios a su salida de la Ciudad de la Justicia, donde había acudido a declarar por la instrucción seguida a partir de la querella de Joaquín Zulategui contra León.

El día 7 de noviembre llegó el bombazo. En una imagen que dio la vuelta a España efectivos de la Guardia Civil acordonaron el estadio de El Arcángel y la casa del presidente del club Jesús León para llevar a cabo una profunda inspección. León terminó siendo detenido y pasó esa noche en las dependencias del instituto armado acusado del pack completo de delitos societarios. Finalmente León no acabó preso y, aunque todas las partes llegaron a pactar libertad por club (en una jugada que hubiera dejado a Magdalena Entrenas como presidente) el fiscal se opuso y el Juez acordó el nombramiento de dos administradores judiciales: Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu. Así lo adelantó Enrique Rodríguez Zarza el mismo día 7 de noviembre a la salida de la Ciudad de la Justicia.

Las primeras gestiones llevadas a cabo por los administradores revelan un agujero enorme en el club, cercano a los 11 millones de euros. Así, deciden solicitar al Juez de lo Mercantil de Córdoba Antonio Fuentes la entrada de la SAD en concurso de acreedores y la salida a subasta de la unidad productiva del Córdoba C.F. En una operación fugaz el fondo de inversión Infinity, con sede en Bahréin, puja con más de 3 millones de euros que deposita en el Juzgado y que permitiría la salvación de la entidad a corto plazo. El 19 de noviembre Estepa, Bernabéu y Cuadros explicaron la idea en rueda de prensa.

La batalla entre Federación y Juez de lo Mercantil número uno acababa de empezar. Antonio Fuentes, el 26 de noviembre, expuso sus argumentos en COPE en una entrevista que terminó trayendo mucha cola en materia legal y que se ha convertido en prueba para las posteriores recusaciones por la supuesta falta de objetividad del magistrado.

Pero finalmente, y a pesar de los inconvenientes y peros de la Federación, el administrador Francisco Estepa firmó y el grupo Infinity se hizo, el 3 de diciembre, con el control de la unidad productiva del Córdoba C.F. El consejero delegado -entonces parecía que iba a ser el presidente- Javier González Calvo expuso sus ideas jurídicas en una rueda de prensa.

Pero todavía quedaban por aparecer los mecenas bahreiníes. Abdullah Al Zain y Mohammed Al Nusuf llegaron en calidad de presidente y vicepresidente para el último partido del año en El Arcángel. Lo hicieron el jueves 19 para encontrarse con empresarios y alcalde, aunque el consejero Adrián Fernández dijera en COPE que su llegada sería un día más tarde.

¿Qué puede pasarle al Córdoba CF o a la Unión Futbolística Cordobesa (nombre que se le ha puesto a la SAD que ha adquirido la unidad productiva del club? Nada se sabe todavía y esa será la gran pregunta en clave cordobesista para 2020. Si sirve de algo para confirmar que todo son dudas, sirva la respuesta del administrador Francisco Estepa el pasado 23 de diciembre en COPE.

Hasta aquí este resumen. Muchas gracias por estar ahí durante estos doce meses y esperemos que en 2020 podamos contarles muchas cosas bonitas en clave blanquiverde. Feliz cambio de año.