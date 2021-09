La respuesta de Almeida a la embarazosa pregunta de un periodista: "Cortina de humo"

Esta semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se pronunciaba sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciado por el presidente del Gobierno. Una medida que llegó a calificar de "cortina de humo" tras la comparecencia de Sánchez en la primera Junta d Gobierno del curso político una vez finalizado los meses de vacaciones.

Almeida ha asegurado que “la mejora de las condiciones laborales es una aspiración” pero que “la subida del SMI no tiene por qué suponer la automática mejora de los trabajadores”. Además ha añadido que "no se puede desconectar del conjunto de la realidad económica” esta subida, porque con esta “no significa que mejore la situación de los trabajadores, sino que hay que verlo en su marco global”. También ha sido muy tajante al decir que “hay muchas dudas al respecto".

El alcalde también ha querido hacer mención a la situación de los empresarios que vienen de soportar una situación muy compleja debido a la pandemia y en los últimos meses un recibo de la luz disparado que repercute en las cuentas de gasto, o bien en el producto final, que acaba comprando el ciudadano. Por ello ha asegurado que los españoles están más preocupados de la subida del precio de la luz que de “la cortina de humo” del SMI.





LA PREGUNTA





El periodia Fabián Pérez, de Todo es Mentira, que se emite en Cuatro, quiso formularle una pregunta al dirigentedel Partido Popular. "Dice usted que la subida del Salario Mínimo Interprofesional es una cortina de humo del Gobierno de Pedro Sánchez. Me gustaría preguntar si a usted, como madrileño, esa bajada de impuestos anunciada por la presidente Ayuso, que le repercute en un ahorro de 70 céntimos, también opina que el anuncio es una cortina de humo". La pregunta quedó lanzada y también inmortalizada la mirada incómoda de Martínez-Almeida quien respondió: "En primer lugar, que nosotros no vamos a ceder a la pretensiones del Gobierno de la nación ni de determinados Gobiernos de comunidades autónomas de subir los impuestos. Porque tenemos la firme convicción de que bajar los impuestos es la mejor receta para salir lo antes posible de la crisis. Y en segundo lugar, es simbólicamente importante decir que la Comunidad de Madrid tiene cero impuestos propios y que los madrileños no pagan ningún impuesto”, ha agregado.





Almeida: Subir el salario mínimo es una cortina de humo.

Pregunta: ¿Y suprimir un impuesto que a usted le repercute en un ahorro de 0,70€ también es una cortina de humo?

Almeida: pic.twitter.com/bSZjYYL5fk — Fabián Pérez (@Fabian10_) September 2, 2021





La respuesta venía al hilo del anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su Gobierno pretende eliminar todos los tributos propios con los que contaba hasta ahora la región. Para Ayuso esta medida supone la supresión del impuesto de la instalación de máquinas recreativas en establecimientos autorizados y del impuesto sobre Depósito de Residuos.

Para Martínez-Almeida "la recaudación por estos impuestos no llega al 0,02% del total, es decir, 0,7 euros por habitante frente a una recaudación de 3.415 euros totales por contribuyente. Solo en 2020 la tributación total por ambos impuestos alcanzó los 3,4 millones de euros, por lo que reitero que lo mejor para el ciudadano es seguir bajando los impuestos".