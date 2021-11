La reflexión de Iker Jiménez sobre el doctor Cabrera: "Él no ha cambiado"

Hay una sección en la que Iker Jiménez, el presentador del mundo del misterio, reflexiona sobre algún tema o frase. Concretamente es lo que hizo en su sección "El Cierre" donde se centró sobre una frase que pronunció el doctor Cabrera, gran colaborar en los distintos programas de Iker temporada tras temporada.

En esta ocasión el doctor las pronunció en "Horizonte". Iker agradeció que el doctor participe en los programas que presenta y que haga partícipe de la cantidad de mensajes que recibe después de sus intervenciones en televisión.

Según ha explicado Iker Jiménez, con el doctor Cabrera tuvo unos años de pausa, pero cuando regresó lo hizo con fuerza y con una gran entrega a la hora de ser claro en sus opiniones. "Cabrera no ha cambiado, quien hemos cambiado hemos sido nosotros, el mundo de la comunicación en general. Ahora parace que hay que medir todas nuestra palabras para no producir un incendio, nadie quiere salirse de lo políticamente correcto y hay miedo a no agradar. En esto ha tenido gran culpa las redes sociales que se han convertido en un altavoz para todos, listos y tontos, pudiendo insultar y faltar el respeto".









"Tuvimos unos años de pausa, luego volvió Cabrera, parecía un miura cuando regresó a 'Horizonte' hace ahora un año. Me di cuenta, le he observado, no ha cambiado, hemos cambiado nosotros. No sé si nosotros, pero el mundo de la comunicación en general ha cambiado mucho. Como todo se ha vuelto más suave, nadie quiere faltar a nadie, hay miedo a no agradar,... ahora hay un profundo susto si se desagrada, todo está cogido con papel de fumar. A no ser que te den consignas y entonces tengas vía libre para decir lo que el sistema que impera en esa casa o programa quiera. La libertad salvaje es diferente, y me di cuenta de que Cabrera no ha cambiado en ese sentido. Él habla como hace unos años”.

Después de recibir muchos mensajes agradeciendo las intervenciones del doctor, hace algunos días Iker envió un audio a Cabrera dándole las gracias por su autenticidad, "porque es muy diferente utilizar un programa como plataforma y otra muy distinta ligar tu destino al destino de un programa".













"CON ÉL HEMOS HECHO DE TODO"





Iker ha afirmado que en plató del programa "Con él hemos hecho de todo, desde abrir un cerebro a examinar muñecos que venían del mundo congelado de la Unión Soviética, y a él nunca se le han caído los anillos, siempre ha sido fiel a decir lo que piensa. Es fiel a lo que piensa, tiene el mismo discurso y esto sorprende a otros invitados. Ahora ha subido mucho el nivel de autocensura, esa sensación de que nadie se salga del redil y, por tanto, la oveja negra destacada mucho más".

También ha añadido que "él me decía ‘duermo muy tranquilo, no he cambiado para nada’. Por eso me da orgullo lo que ustedes me hacen llegar sobre Cabrera", afirmaba Jiménez, no sin antes valorar esa misma capacidad en muchos otros de sus míticos colaboradores, lo que para él es sin duda la clave del éxito de 'Cuarto milenio', esa falta de miedo a resultar incómodos, a abordar cuestiones que otros no se atreven. Él continúa con el mismo discurso, pero algo ha empeorado en la sociedad. Porque ahora nadie se puede salir del redil y la obeja negra destaca mucho más". También ha asegurado que "me da mucho orgullo lo que ustedes me hacen llegar del doctor Cabrera", y así se lo he transmitido.

De esta manera cerraba el programa una vez más Iker Jiménez, dando las gracias no solo a las intervenciones del doctor CabrEra, también a los mensajes de los espectadores que siguen siendo fiel temporada tras temporada.