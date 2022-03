La razón por la que España se quedará sin bollería industrial en dos semanas

La invasión de Rusia en territorio ucraniano está provocando que todo el planeta se desestabilice empezando por los mercados económicos y pasando hasta por la alimentanción. Este conflicto está provocanco un incremento de los precios sin precedentes no solo en el petróleo también en la luz, el gas o en el propio aceite de girasol. Este último hemos visto en las últimas semanas como incluso algunas cadenas de supermercados han limitado su venta a cinco litros por persona. Ante la demanda de este producto los precios han experimentado un incremento llegando al punto de que se hable de situación de desabastecimiento.









Son muchas las industrias que dependen de este tipo de aceite para la elaboración de sus productos, una de ellas son aquellas dedicadas a la elaboración de galletas, bollería y pastelería.

Desde estas empresas alerta de que la producción se puede ver afectada en las próximas semanas ya que existen problemas de adquisición de este producto. E incluso el sector conservero, casi el 60% de su producción depende del aceite de girasol procedente de Ucrania. Mucho es el aceite que llega y poco el que sale de España. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el año 2019 fuimos los quintos compradores con una cuota del 5,8%. Además, España es uno de los principales países importadores de la UE de maíz, aceite de girasol, tortas de aceites vegetales y trigo ucraniano.





¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN?





Buscando alternativas al aceite de girasol ante los posibles problemas de desabastecimiento, las empresas se encuentran buscando alternativas. Los dulces industriales serían los principales perjudicados a la hora de elegir otro tipo de aceite debido a que este se adapta muy bien a las recetas de estos alimentos y no sería lo mismo si se utiliza otro tipo de aceite.





La opción de utilizar aceites vegetales como el de palma o coco podría provocar problemas con el etiquetado de los mismos, y obligaria a las empresas a cambiar miles de productos en todo el territorio europeo. Ante este problema muchos supermercados han decidido limitar la venta de botellas de aceite de girasol.









Más allá de patatas fritas, snacks y bollería industrial, hay preparados llamativos: Muesli, Alioli, pan de molde integral, tomate frito, seitán, mayonesa, paella, galletas, lasaña preparada, hamburguesa vegetal y un sinfín más de productos.





BENEFICIOS DEL ACEITE DE GIRASOL





A pesar de que muchos consumidores creen que el único aceite bueno para la salud es el aceite de oliva, el girasol es un produco que ayuda a combatir la artritis, dolores en articulaciones y huesos. Además este aceite aporta vitaminas y antioxidantes que protegen la piel contra los rayos solares. Además, ayuda a retener la humedad de la piel y contribuye a la formación de elastina y colágeno.

También tiene beneficios en la digestión por lo que es ideal para la elaboración de mayonesas, aunque también se usa para frituras, porque soporta hasta los 170 grados de temperatura. De hecho, debido a su menor coste, es habitual que muchas personas usen el aceite de girasol para freír productos que necesitan mucho aceite. No obstante, las propiedades del aceite de girasol no resisten tan bien a las altas temperaturas, como sí es el caso del de oliva. Así, la vitamina E, en la que es rica, no se absorbe del mismo modo en las frituras que en crudo.