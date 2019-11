Raül Agné se muestra convencido de que el Córdoba C.F. saldrá adelante

El cordobesismo sigue pendiente del resultado de la reunión que están manteniendo en Madrid este viernes los representantes de Crowe junto con el administrador judicial Francisco Estepa con los responsables de los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol. Del sí o el más probable no legal del estamento federativo dependerá la firma de la venta de la unidad productiva del Córdoba C.F. S.A.D a Crowe. Mientras tanto, el técnico Raül Agné se ha mostrado positivo en su rueda de prensa de previa.

Sobre si está aprendiendo algo de Derecho Mercantil o Deportivo estos días, el aragonés esgrimió con humor que “No tengo ni puta idea; en las cosas que no sé no pierdo el tiempo, porque el derecho es muy complicado”, se sinceró cuando le interrogaron por cómo se toma el asunto de la compraventa. “Quiero entender que estamos en manos de profesionales, pero en el fondo, en el final y en cómo terminará esto no me ocupo demasiado porque bastante tenemos con lo nuestro”.

En lo estrictamente deportivo, Agné cuenta con todos sus jugadores para el choque ante el Don Benito del domingo al mediodía. Un rival el extremeño del que dijo que “llevo cinco semanas aquí y he visto bastante. Creo que hay unos pocos que están un poco por encima y el resto los veo más igualados. El Don Benito es capaz de hacer cosas ofensivamente, atacan de manera alegre, hacen paredes… Están jugando bien, generan cosas”, dijo”.

En alusión a cómo se encuentra la plantilla tras casi tres meses sin cobrar, contó que “los veo bien. Sé que igual no os lo creéis. No sé si se le está dando valor real a lo que están haciendo estos muchachos. Ellos dignifican esta profesión. Están muy por la labor del club y tratan de entrenar bien y ganar partidos. Yo estoy convencido de que el tema se va a solucionar”.

En nuestro Tiempo de Deportes de hoy escuchamos las palabras de Agné y analizamos toda la agenda del fin de semana con Fernando López, Pablo Mansilla y Antonio Raya.