El precio de la gasolina dejará de ser un quebradero de cabeza en 2035

Parece que no va a haber vuelta atrás: el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta para prohibir la venta de vehículos nuevos con motores de combustión a partir de 2035. A a partir de esta fecha no se podrá vender en la Unión Europea ningún turismo o furgoneta que emita gases contaminantes. Esto significa que los vehículos de gasolina y diésel tradicionales ya estarán en el mercado (aunque sí podrán circular), pero tampoco lo harán los híbridos (no enchufables).

Por tanto, ya no tendremos que afrontar la dicotomía entre coche de gasolina, híbrido o eléctrico: si lo compramos nuevo será eléctrico o de hidrógeno. Eso no quita que dentro de trece años no existan todavía un gran número de automóviles híbridos y de combustión en circulación, pero el aviso y su fecha de caducidad ya están fijados y no parece que se vaya a dar marcha atrás.

Con un total de 339 votos a favor, 249 en contra y 24 abstenciones, la Eurocámara ha respaldado de esta manera las conclusiones de su Comisión de Medio Ambiente, consolidando su postura sobre la transición al coche eléctrico. No obstante, antes de que la propuesta se convierta en normativa comunitaria queda negociar los términos de esta última con cada país miembro, como es habitual en este tipo de normas. De ese consenso saldrá la ley definitiva, cuya aprobación se espera para este otoño. Recordemos que la Unión Europea es la única que está haciendo propuestas claras contra el cambio climático de aquí a 2050.

La propuesta de Bruselas supone un adelanto de cinco años con respecto a sus intenciones originales, que en un principio estimaban establecer esta prohibición para 2040. A pesar de haber reducido, en consecuencia, el espacio de tiempo para que los países europeos completen esta transición, la idea de los parlamentarios de la Eurocámara pasa por introducir objetivos intermedios que eviten problemas en la industria automotriz del continente. En la misma sesión, el Parlamento Europeo ha rechazado la propuesta de reducir en un 40% las emisiones de los coches y en un 35% las de las furgonetas para 2027. Los parlamentarios votaron también la opción de reducir las emisiones de los turismos un 70% y de las furgonetas un 65% para 2030. Esta opción recibió el mismo número de votos a favor que en contra, por lo que ninguna de las dos iniciativas ha pasado a Pleno.

Así el Pleno del Parlamento Europeo, junto con la prohibición total para 2035, ha aprobado también que en 2030 los turismos y comerciales ligeros nuevos reduzcan sus emisiones de CO? en un 55%. Con ello, lo que se pretende es dar a los fabricantes margen suficiente para que se puedan adaptar a la norma y comenzar a hacer eléctricos sus productos.

De entre todos los eurodiputados de la Eurocámara, los españoles se han mostrado satisfechos con la nueva norma, que dará margen también, en consecuencia, a los fabricantes españoles. En declaraciones a Europa Press, la representante de Ciudadanos Susana Solís ha recalcado que "hemos dado flexibilidad a los fabricantes de furgonetas ligeras, algo crucial para España ya que somos el primer productor de este tipo de vehículos en Europa". Sin embargo en los planes de electrificación de la UE existe un importante escollo, el de la infraestructura de recarga.

Lograr que para 2035 exista un número de cargadores equiparable (o superior) al de gasolineras es el objetivo principal del futuro Reglamento de Infraestructura de Carga, el cual se encuentra todavía en una fase temprana de desarrollo. Una vez se apruebe, este reglamento obligará a los países miembros a instalar un cierto número de puntos de carga públicos que permita asegurar la correcta movilidad de los conductores de vehículos eléctricos.