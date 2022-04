La Policía alerta de las conversaciones de WhatsApp que están llegando a numerosas mujeres: "las engañan"

La aplicación de mensajería instatánea 'WhatsApp' puede ser muy útil en el día a día, pero la asiduidad con la que la usamos también puede hacernos caer en una trampa que puede costarnos el dinero. Es el caso de la nueva estafa de la que alerta la Policía nacional, que ha avisado a través en sus redes sociales de una nueva estafa que se está difundiendo rápidamente a través de WhatsApp y en la que es muy fácil ‘caer’, en especial si la víctima es una mujer con hijos.









Los estafadores, que se hacen pasar por sus hijos, dicen a las víctimas que no pueden comunicarse con su teléfono móvil habitual porque tienen problemas con su terminal y no pueden recibir llamadas. Ante esta situación (y como actuaría una madre en caso de urgencia) las personas estafadas acceden a realizar las transferencias inmediatas, tal y como les están pidiendo sus "hijos". “Los estafadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles, de manera urgente, #dinero con el fin de hacer frente a un problema inmediato”, ha escrito el Cuerpo en su cuenta oficial de Twitter.





Hasta que las mujeres no hablan realmente con sus hijos no se dan cuenta que han sido víctimas de un estafa y que ya no pueden cancelar el dinero transferido. La Policía ha publicado, además, conversaciones de WhatsApp entre los estafadores y las víctimas en las que se ve perfectamente cómo operan los delincuentes para que aquellos usuarios que puedan verse en una situación similar anden con pies de plomo antes de actuar.