La próxima invitada al “Mi casa es la tuya” será la presentadora Paz Padilla, que ha debido superar el duro trance de despedir a su esposo, Antonio Juan Vidal, fallecido por un tumor cerebral en julio del pasado año. Este luctuoso episodio dejó a la humorista de Telecinco completamente rota, pero no ha dejado de exponer su testimonio casi de modo terapéutico en diferentes programas de la cadena.

Esta vez llegará el turno del espacio presentado por Bertín, en el que Padilla hablará principalmente de este tema tan delicado para ella. En un momento de la entrevista, Bertín le pregunta a Padilla:

“¿Nunca le dijiste a él que se estaba muriendo?” y la respuesta de Paz Padilla es clara: “No tenía cojones porque era una cobarde”. Tal es el poderoso avance en el que vemos a la humorista todavía emocionada pero esos recuerdos.

¡PRÓXIMA INVITADA: Paz Padilla! Bertín Osborne y ella tendrán un encuentro muy especial en la playa de Zahara de los Atunes, Cádiz



Próximamente, en Telecinco

“Si a mi me dicen, llora que Antonio vuelve estaría metida en la cama. Pero es que por mucho que yo me meta en la cama no va a volver”, contó la gaditana a Bertín mientras contemplan el mar de la costa gaditana.

Osborne ya invitó a Padilla a “La Hora de Bertín” (Canal Sur) hace unos meses y ella empezó la entrevista con fuerza: "Hola Bertín, ¿cómo estás? Estamos los dos 'free', ¿no? Tú divorciado y yo viuda, o sea que podemos comenzar algo nuevo". Al veterano presentador, que recientemente ha roto su última relación, esa reflexión le descuadró y prefirió tomárselo como una broma y contestó con una sonrisa franca que fue bien acogida -desde la resignación- por Paz Padilla: "Hay que ver... ¡quién nos lo iba a decir, eh! Hace un año, lo que nos cambia la vida".

Paz Padilla a Bertín Osborne "Estamos los dos Free, tu separado y yo viuda a ver si hacemos algo"

En diciembre pasado Padilla desveló, a través de un vídeo publicado en la Asociación Española contra el cáncer (AECC). En él explico el momento en el que los médicos le dijeron cuál era el diagnóstico. "Reaccioné bastante mal”, ha explicado la humorista, ya que cuando recibió la noticia de que su marido tenía cáncer no pudo tomárselo bien. “El médico me lo dijo mal”, matiza en el vídeo. “Es una noticia dura porque todos relacionamos el cáncer con la muerte” y por eso ha explicado que hay cuestiones que la sociedad debe cambiar."Si aceptas que algún día vas a morir, es todo más fácil”, ha asegurado, y para llevarlo a cabo de una mejor forma "lo que más ayuda es el amor”, explicó.

Por año nuevo, Padilla publicó un mensaje en instagram dedicado a su esposo: "NADA SERÁ IGUAL, porque tenía una vida completa. De haberlo sabido antes. No te hubiera dejado respirar sin compartir conmigo cada bocanada de aire. No te hubiera dejado dormir, hablando hasta que el sol nos sorprendiera. No te hubiera dejado partir en esa estación de Atocha que tanto me dolía el alma. Nunca hubiera soltado tu mano. No hubiera dejado de abrazarte para sentir tu piel. No hubiera dejado de besar esos labios de algodón de feria que tanto echo de menos. Sé que el 21 no será mejor, porque tú ya no estás. El 20 me dio la oportunidad, en nuestra habitación de agarrar tu mano, de besarte, de sentir tu piel acurrucarme en tu pecho, hablar sin decir ni una palabra, porque sabíamos lo que nos decíamos. No sé que me espera el 22, 23 o el 27, pero se que todo habrá merecido la pena, hasta decirte adiós. Cada mañana encuentro consuelo en pensar que nos pudimos despedir y que nos volveremos a encontrar, esta noche tomaré las uvas, brindaré por ti y desearé ser feliz en el 21 como te prometí. Te quiero mi amor”.

